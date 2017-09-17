GomÄ±sâ€™le devam

GELDiÄži günden bu yana Igor Tudorâ€™un Galatasarayâ€™Ä± hedeflerine ulaÅŸtÄ±racak bir hoca olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ediyorum.

Ve Ä±srarlÄ±yÄ±m. Transfer etmiÅŸ olduÄŸu veteranlardan, Gomis dÄ±ÅŸÄ±nda ÅŸu anda oyuna etki eden oyuncu yok. TakÄ±mÄ±n tamamÄ±nÄ± defanstan ileri uca kadar deÄŸiÅŸtiren Tudorâ€™un, istediÄŸi ve aldÄ±ramadÄ±ÄŸÄ± hiÃ§bir oyuncu yok. BaÅŸkan, yeni projeleri Rivaâ€™nÄ±n ihalesiyle sÃ¼kse yapÄ±yor. TakÄ±m sezona iyi baÅŸladÄ±. Ama bu lig yarÄ±ÅŸÄ± iÃ§in birkaÃ§ notum var...

- Galatasarayâ€™Ä±n ilk 3 haftadaki dinamik oyun anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± tÃ¼m sezona yaymasÄ± kolay deÄŸil. Gomis, Belhanda ve Ndiayeâ€™nin dÃ¼ÅŸeceÄŸi, sakatlanacaÄŸÄ± zamanlar iÃ§in alternatif oyun planÄ±nÄ±n olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum.

- Bu 3 haftadaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼n her geÃ§en hafta Ã§Ã¶zÃ¼leceÄŸini ve her rakibin dayanÄ±lmaz bir ÅŸekilde Galatasarayâ€™Ä± bozacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.

MARIANO ETKiLiYDi

- DÃ¼n geceki oyun planÄ±nda temel aktÃ¶r Gomisâ€™ti. Ã‡ok iyi beslenmediÄŸi anlarda bile tecrÃ¼besiyle gol pozisyonunu yaratan ve sonlandÄ±ran isimdi.

â€˜Galatasaray nasÄ±l kazandÄ±?â€™ sorusuna gelince... SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar Ã¶ncelikle Ã§ok iyi kontra yapan KasÄ±mpaÅŸaâ€™ya bu ÅŸansÄ± vermedi. Evindeki muhteÅŸem seyirci desteÄŸiyle rakibinin psikolojisini ve oyun planlarÄ±nÄ± bozdu.

DÃ¼n, saÄŸ bek Mariano Galatasarayâ€™Ä±n en etkili oyuncularÄ±ndan biri oldu.

BELHANDA NEREDE?

- 8 milyon Euro bonservis bedeliyle alÄ±nan ve 15 milyon Euroâ€™ya satÄ±lmasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len Belhanda bu mu?

KasÄ±mpaÅŸa ne kadar klas oyuncusunu satarsa satsÄ±n, o deÄŸerde iyi oyuncularÄ± takÄ±ma monte ediyor. Kemal Ã–zdeÅŸ bu Ã¼lkede iddiasÄ±z ama ihtiraslÄ± bir hocasÄ±. Yolunu kesmezlerse TÃ¼rk futbolu da kazanacak.

SonuÃ§ta Galatasaray ilk 3 haftadaki performansÄ±ndan uzakta, her geÃ§en hafta dÃ¼ÅŸen temposuyla taraftarÄ±nÄ± tedirgin ediyor. KazanÄ±lan puanlar geleceÄŸin teminatÄ± deÄŸil.

MAÃ‡IN ADAMI: GOMÄ°S

-ÂDingin, kopmuÅŸ ve durmuÅŸ Galatasarayâ€™Ä± attÄ±ÄŸÄ± gollerle hayata dÃ¶ndÃ¼rerek Tudorâ€™u gÃ¼ldÃ¼ren Gomis, geceye damgasÄ±nÄ± vurdu ve â€˜maÃ§Ä±n adamÄ±â€™ olmayÄ± hak etti.