G.Saray’a 60 dakikalık alkış

Ne yani, dünkü futbolu oynayamamanın sebebi Sneijder, Bruma Podolski, Selçuk veya savunmadaki Hakan Balta mıydı? Kiminin egoları, kiminin transfer değerleri yüksekti. Tudor, o ekipten takım yaratamadı ve sonrasında dağıttı.

27-32 yaş ortalmasında bu mevsim başı paralar saçıldı. Şimdi saldıran, rakibin 1 olduğu yerde 2, 3 olan; enerjisi ve kazanma arzusu yüksek bir Galatasaray var iki haftadır.

Bunu 90 dakikaya yayabilirlerse çok daha iyi olacak. Ama dün akşam son 30 dakikada maç 3-3’e de gelebilirdi. Ünlü İngiliz menajer Terry Venables, “Futbol basit bir oyundur. Onu karmaşık hale getiren futbolculardır” der. Bizim ülkemizde bu karışık futbol çorbasını medyadan siyasete, yöneticiden hakeme kadar herkes karıştırıyor.

Dursun Özbek, büyük risk aldı, çok para harcadı. Bonservis bedelleri, kontrat süreleri, yıllık net bedeller hep tartışılacak. Şampiyonluk gelirse en haklı Dursun Özbek’tir. Gelmezse, suni olağan üstü divan kurulu toplantıları organize edilir.

KALİTELİ TAKIMA ZORLANIR

Savunmada Maicon, Fernando ve Serdar Aziz ile üçlü kalıp, orta göbkete Ndiaye’yi tutup 4-1-4-1 düzeninde rakibe sahanın her alanında baskı yapan sarı kırmızlı ekip, yarın klas ayakları ve defans arkasına derin paslar atan kaliteli takımlar karşısında çok zorlanabilir.

60. dakikadan sonra yorulmaya başlayan Galatasaray, enerjisini 90 dakikaya yaymak zorunda. Galatasaray’ın yorulduğu anlarda Serdar, skoru 3-1’e getirirken 69’de Regattin’in kaçırdığı gol maçın kralma anıydı. Tolga, Tudor’un kilit adamı. Defans ve ofans aksiyonlarında hep var olan, sol kanat ağırlıklı serbest dolaşan Tolga, iki haftadır golle buluşuyor ve kaçırıyor da.

1-Galatasaray’ın stoperleri Maicon ve Serdar Aziz, top kullanmada ve alan parsellemede güven vermiyor.

2-65 dakikalık oyunuyla Galatasaray bu ligde istediğini alamaz.

3-Belhanda yüzde 40 ile oynuyor, fizik olarak hazır değil.

4-Fernando ve Ndiaye bir saatlik futbollarıyla Galatasaray’ın en göze en batan isimleriydi.

5-Bülent Uygun’un kostümü futbol sahnesinden ziyade şov sahnesine uygun düşen bir kostümdü. Ne gerek var sevgili Bülent?

MAÇIN ADAMI: TOLGA CİĞERCİ

SON iki karşılaşmada almış olduğu taktik görevi, atmış olduğu golleri ve takım oyunundaki hüneriyle Tolga Ciğerci, ‘maçın adamı’ olmayı fazlasıyla hak etti.