Fener ne zaman takım olacak?

LEROS’taki dostum Dimitri’nin 2.5 yıl önce ‘bu Pereira Fenerbahçe’yi hiçbir yere götüremez’ dediği ve haklı çıktığı günden bu yana farklı bir resim yok ortada.

Ben Aykut kocaman’ın kişiliğinde Fenerbahçe’nin farklı bir yerde olacağını düşünüyordum. Bu oyuncu grubunu takım yapacak kişi olsa olsa Aykut Kocaman olur düşüncesindeydim. Ama günler geçiyor...

- Fenerbahçe daha takım olamamış. Ciddi uyum sorunları var.

- Veteran yıldızlar hayalet gibi.

- En iyisini yapabilecek olanlar en kötüsünü yapıyor.

- Fenerbahçe fizik olarak hazır değil.

- Bu takımın çok acil bir santrfora ihtiyacı var. (Soldado gibi emekli olmamış)

- Kjaer’i satanlar neyi sattıklarının farkında mı acaba?

VARDAR GEÇİLİR AMA...

Tek pozisyonda gol yapan Vardar. Berkserhyan, Skrtel’i yerde bırakıp golü atarken, Fenerbahçe Dirar, Alper ve Souza ile net pozisyonları çok kolay harcadı. Bir Valbuena değerini bulmaz Vardar’a 2-0 yenilmek bence sorgulanmalı.

Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla zayıflama sözü veren Ozan bu haliyle Fenerbahçe’nin oyuncusu olamaz. Bunca transferlerle stoperde hala Mehmet Topal’a ihtiyaç varsa, Aykut Hoca, Aziz Yıldırım ile haftada 5 defa görüşmeli.

Kreatif oyuncular Giuliano ve Ekici’yi izlememiz lazım. Soldado’yu Fener’e kakalayan her kimse veya ona inanıp alan hangi kişiyse yanlış yapmıştır.

Fenerbahçe bu takımı eler. Tamam da sonrası ne olacak?

Fenerbahçe’ye gerçek kimliğini kazanacaktır, seyirciyi tribüne alacak ve herkesin bildiği Fenerbahçe dalgasını yaratacak kişi şu anda Aykut Kocaman’dır.

MAÇIN ADAMI: GACEVSKİ

- Bir yanda 2 hatalı gol yiyen Kameni, diğer yanda dünyaları kurtaran Vardar kalecisi Filip Gacevski... 27 yaşıhdaki file bekçisi kurtarışlarıyla takımına galibiyeti getiren isim oldu.