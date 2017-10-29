3 soru 3 cevap

1.SORU: Beşiktaş’ın bu kadar zorlanmasının sebepleri neler?

En önemli sorun yaşlı ve doymuş bir takım olması. Bunun yanı sıra, sezon başı Lyon’a satılan Marcelo’yu arıyorlar. Atiba ile Gökhan Gönül de eski günlerinde değil.

2.SORU: İlk golünü atan Negredo için ne söyleyebilirsiniz?

Negredo kariyerini ispat etmiş bir oyuncu. Dün attığı gol Beşiktaş’ı şampiyonluk yarışında potada tutmakla kalmadı, kendisine de büyük öz güven kazandırdı.

3.SORU: Beşiktaş’ta konsantrasyon sorunu mu yaşanıyor?

Lige konsantre olmakta güçlük yaşadıkları bir gerçek. Alanyaspor gibi ofans oyunu seven ve çok gol yiyen bir takım karşısında bile kaleci Fabri’ye teşekkür etmek zorunda kaldılar.