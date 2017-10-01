3 soru 3 cevap

1.SORU: G.Saray kazansa da zorlandı. Bunu neye bağlıyorsunuz?

G.SARAY’ın ilk 3 haftadaki üstün oyun performansını sürdürmesi mümkün değildi. Orta alan ve hücum arasında kilit rol oynayan Tolga Ciğerci’nin yokluğunu fazlasıyla hissettiler.

2.SORU: Maicon iki golle yıldızlaştı. Ona dair neler söylersiniz?

STOPER Maicon, iki gol atıp maça damga vuruyorsa, G.Saray hücum ve savunma organizasyonlarının irdelenmesi gerekir. Maicon gol atar ama onun boşluğu rakibe gol de ‘attırır’.

3.SORU: G.Saray’ın takım olarak eksik olduğu yönler hangileri?

FEGHOULİ, Belhanda gibi çok klas ama çok ağır isimleri var. Sabri milli takıma seçildi. Onlar hâlâ, “Linnes mi, Latovlevici mi” diyor. Özellikle defansta büyük sıkıntıları var.