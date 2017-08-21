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İlker Yasin

İlker Yasin

3 soru 3 cevap

21 Ağustos 2017

1.SORU: Volkan’ın ıslıklanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben, bir takımın taraftarının kendi oyuncusunu ıslıklamasını yanlış buluyorum. O Volkan ki, Fenerbahçe’ye yıllarca başarıyla hizmet etti. Vardar’da Kameni’yi de gördük!..

2.SORU: F.Bahçe’nin son 3 maçta 6 gol yemesinin sebepleri?..

FENERbahçe daha takım olamadı. Aykut Kocaman Fenerbahçe’deki ikinci denemesinde de çok yavaş gidiyor. Kjaer’in satılması sarı lacivertliler adına büyük bir kayıp.

3.SORU: Trabzonspor şampiyonluk yarışına ortak olabilir mi?

ŞAMPİYONLUĞA oynayamaz çünkü inancı yok. Burak’ın oyundan çıkmasından sonra defansif bir hüviyete büründüler. F.Bahçe de kadrosu yetersiz olduğu için yarışta olamaz.

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