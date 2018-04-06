Samanyolu tartışması ‘iyi’ce alevlenecek

En popüler, en akılda kalıcı, en sevilen parçayı almak çok önemlidir. Yarışın kazanılacak ilk ayağı gibidir sanki.

2019 seçimleri için stratejilerin belirlenmeye başlandığı, pek çok siyasi kararın seçim düşünülerek alındığı şüphe götürmez.

Ama kampanya şarkısı konusunda ilk adımı duyduğuma göre İYİ Parti atmış.

Seçime ilk kez girecek olmanın heyecanı ya da kampanyayı erken başlatma isteğiyle Berkant’ın ünlü ‘Samanyolu’ parçasına talip olmuşlar.

Şarkı, ilk kez Kerime Nadir’in aynı adlı romanından uyarlanan ve Ediz Hun’la Hülya Koçyiğit’in başrollerini paylaştıkları 1967 yapımı ‘Samanyolu’ filmiyle ünlenmişti.

Yılların eskitemediği, kalplerde taht kuran bu kült şarkının eskimeyen bir yönü daha var yalnız. O da bestesinin kime ait olduğu tartışması.

En son 2005 yılının şubat ayında Teoman Alpay’ın vefatı üzerine yeniden alevlenmiş. Eser kimine göre Teoman Alpay’a, kimine göre ise Metin Bükey’e ait. Şarkıyı söyleyen Berkant o dönem bu soruya şöyle cevap vermiş:

“1967’den beri bu tartışma yapılır. Metin Bükey bir gün bana ‘Çok güzel bir parça var, okur musun’ diye sordu. Ama ben ona hiçbir zaman ‘Bu parça sana ait mi’ diye sormadım. Çünkü bana parçayı getiren oydu. Piyanist arkadaşımız Temkin ile biz parçayı beraber hazırladık. Şarkının düzenlemesi ve yorumu bana ait. Yani ortak bir çalışma var aslında ortada. Rahmetli Teoman’ın arkasından konuşmak gibi olmasın ama Metin gitmiş bu şarkıyı noterden üzerine almış. Sonuçta kayıtlarda şarkı Metin Bükey’in üzerine noterden tasdikli olarak gözüküyor.”

O dönem tartışmaya katılan Erkan Özerman’a göre ise şarkı Teoman Alpay’a ait: “Metin Bükey’in niye Samanyolu’ndan başka şarkısı yok da Alpay’ın Batı müziği ağırlıklı Samanyolu’na benzer 30’a yakın parçası var. Metin, Türkiye’de üç bilirkişi bulup parçayı üzerine aldı. İşin en acı yanı ise ‘O Lady Mary’ adlı şarkının söz yazarı olarak plakta Patricia Carli’nin adının geçmesi. Rahmetli Teoman’ın sırtından çok para kazanan oldu ama o rakısı ve şarkılarıyla yetindi.”

Evet, İYİ Parti’nin ‘Samanyolu’na seçim kampanyasında kullanmak üzere talip olması bu tartışmayı eminim yeniden alevlendirecektir.

Sonuçta eserin yüklü bir telif ücreti olacaktır.

Tartışma dışında şarkının, “Sen kalbimin mehtabısın güneşisin. Sen ruhumun vazgeçilmez bir eşisin. Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek. Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek. Ruhum senin kalbim senin ömrüm senin. Yıllar geçse ölmeyecek bende sevgin. Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek” diye devam eden sözlerini nasıl değiştireceklerini de merak etmiyor değilim.

Bakalım dudaklardan yıllarca düşmeyecek bir siyasi parçaya dönüştürebilecekler mi?

ZARRAB’IN KOLEKSİYONU NEREDE

HALEN Amerika’da tutulu bulunan Reza Zarrab’ın Türkiye’de başarıdan başarıya koştuğu dönemlerde sanat koleksiyonculuğuna soyunduğu ve çok iyi eserleri astronomik rakamlara satın aldığı biliniyordu.

Şimdiye kadar el konulan ve satışa çıkarılan mal varlığı arasında nedense hiç sanat eserine rastlamadım.

Mesela eşi Ebru Gündeş’e doğum gününde Damien Hirst’ün ‘Kelebek’ serisinden bir tablo satın alıp hediye etmişti. O hangi duvara kondu acaba ve hâlâ tırtıla dönüşmedi mi?