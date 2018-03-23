Müzayededen ‘Zeytin Dalı’ şehitlerine 42 bin TL

Bir lafın insanı bu kadar heyecanlandıracağını tahmin edemezdim. Tam bir adrenalin bombasıymış. Üstelik cebinden para çıkacak kişi ben olmadığım halde.

Çok müzayede izledim ama hiç eser almaya niyetlenmemiştim.

Geçen hafta bu tecrübeyi yaşamak için gittim Antik AŞ’nin Maçka’da bulunan binası Antik Palace’a.

299’uncu Çağdaş Sanat Eserleri Müzayedesi vardı. Müzayedeyi yönetecek olan Olgaç Artam’dan telefonla arttırmaya katılacaklardan biri adına bayrak kaldırıp kaldıramayacağımı sordum.

Koleksiyonerlerden birine sorup hemen döndü. Müzayedenin 14’üncü sırasında bulunan Ahmet Oran’ın ‘Ohne Titel’ adlı eserini almak için müzayedeye telefonla katılacak kişinin salondaki bayrağı ben olacaktım. Ve bu eserle ilgili ilginç de bir haber verdi. Sırası geldiğinde salona da duyurdu zaten.

Oran’ın eserinin satışından elde edilecek gelir ‘Zeytin Dalı’ harekâtı şehitleri yararına Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacaktı.

Bu bilgi heyecanımı iki katına çıkardı.

Salonda 300 kişiden fazla sanatsever vardı. İki kata yayılmış halde sergilenen eserleri büyük bir ciddiyetle inceliyordu insanlar.

Hem yatırım hem estetik tatmin söz konusu ne de olsa.

Saat 15.00’te başladı müzayede. Sıra Oran’ın tablosuna gelince görevliler telefonu getirip verdiler. Diğer uçtaki alıcı başlangıç fiyatı olan 30 bin lirayı vermişti zaten. Salondaki diğer alıcıların her fiyat artırışında “Devam” kelimesiyle bayrak kaldırdım. Taa ki fiyat 40 bin liraya çıkana kadar.

Ben 40 bin liraya bayrak kaldırdıktan sonra bir başka alıcı 42 bin lira vererek eserin sahibi oldu.

İlk müzayede deneyimimde başkası adına da olsa, bir şey alamasam da yaşadığım heyecan yeter bana. Ve tabii anlamlı bir bağışın yükselmesinde katkım olması da işin ayrı bir yanı.

Bu arada Erol Akyavaş’ın ‘Kartaca’ adlı görkemli eseri 1 milyon 260 bin TL gibi rekor bir fiyata satıldı. Müzayedenin en pahalı eseriydi bu tablo.

Onun için bayrak kaldırsam heyecandan kalp krizi geçirebilirdim.

ACEMİLERE TÜYOLAR





Esere bakın

Eserleri müzayede öncesinde sergilenirken yakından görün ve müzayede kataloğundan dersinizi iyi çalışın. Alacağınız eserleri telefonla da katılsanız, salonda da olsanız mutlaka önceden görün ve eser hakkında müzayede yetkililerinden bilgi alın.

Gerçek olsun

Eserin orijinalliği en önemli konudur. Bu müzayede evinin sorumluluğundadır. Seçtiğiniz müzayede şirketi gelecekteki garantiniz olacaktır.

Sakin olun!

Arttırmaya başlamadan önce kendi limitlerinizi belirleyin. Müzayede heyecanı ile bütçenizi aşmayın.

Yerinizi alın

Müzayededen en az yarım saat önce salonda olun, mümkünse rezervasyon yapın, ilk kez kayıt yapacaksanız kimliğinizi yanınıza almayı unutmayın.

Kaçırmayın

Müzayede hızlı ilerler. Dikkatinizi dağıtmadan istediğiniz lot numarası geldiğinde hazır olun.