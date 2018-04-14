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İhsan Yılmaz

İhsan Yılmaz

iyilmaz@hurriyet.com.tr

Çalıntı roman toplatılıyor

14 Nisan 2018

YAYINCILIK tarihinde örnek vaka olarak gösterilecek bir çalıntı olayını yazmıştım dün. Zülfü Livaneli’nin ‘Kardeşimin Hikâyesi’ adlı romanını satır satır kopyalayan Nurşen Karayanız, ‘Kıyamet Çiçeği’ adıyla yayınlatmıştı. K

itabın yayıncısı Kariyer Yayınları ortaya çıkan durum üzerine bir bildiri yayınlayarak kamuoyundan özür diledi ve kitabı toplatma kararı aldığını duyurdu. Nurşen Karayanız ile sözleşmelerini iptal edip intihal olayına adları karıştırıldığı için dava açacaklarını da dile getiren yayınevi, kitabın yayınlanma sürecini şöyle açıkladı:

‘GÜVENİMİZİ KÖTÜYE KULLANDI’

“Nurşen Karayanız tarafından yayınevimize basılması talebiyle getirilen dosya, editörlerimiz tarafından incelendi. Metin edite edilirken Zülfü Livaneli’den alıntı olarak sosyal medyada paylaşılan bazı ifadeler dikkat çekmiş ve Karayanız’a bu durum baskı öncesi hatırlatılmıştır. Karayanız, buna rağmen tüm cümlelerin kendisine özgün olduğunu vurgulamıştır. Editörlerimiz yine de tespit ettiği alıntı cümleye ‘Zülfü Livaneli’den alıntıdır’ dipnotunu düşerek ‘Kıyamet Çiçeği’ isimli kitabı bu şekilde yayımlamıştır.

Çalıntı roman toplatılıyor

Editörlerimiz Zülfü Livaneli’nin ‘Kardeşimin Hikâyesi’ isimli kitabını okumadıkları için intihal tespit edememiştir. Kitabın yayımlandıktan sonra intihal olduğu ortaya çıkmıştır. Yayımcılar arasında güven esastır. Karayanız öncesinden uyarıldığı halde güvenimizi kötüye kullanmıştır.

Nurşen Karayanız’ın ismimizi böyle bir olaya karıştırmasından dolayı son derece üzgünüz ve kamuoyundan özür dileriz.”

‘İÇİM ACIDI’

Zülfü Livaneli ise olay karşısında hayli şaşkın. ‘Kardeşimin Hikâyesi’nin Rusça baskısının yayımlandığı gün böyle bir haberle karşılaşınca içinin acıdığını belirtiyor: “Ne diyeyim bilemiyorum. Genç arkadaşımız niye böyle bir şeye gerek duydu, yayıncısı nasıl bastı anlayamadım. Keşke ‘esinlenme’ kategorisine girebilecek bir kitap yazsaydı da böyle üzücü bir durumla karşılaşmasaydı. Son zamanlarda intihal epey yaygınlaştı ama böyle bir tıpkıbasım hiç görmemiştim. Aynı gün ‘Kardeşimin Hikâyesi’ kitabımın Rusça baskısı geldi. Yayınevi ve çevirmen de aylarca, en doğru çeviriyi yapmak için titiz bir biçimde uğraştılar. Bu basımla bizdeki haberi karşılaştırınca içim acıdı. Kimseyi üzmek kırmak istemiyorum ama umarım bir daha böyle yanlış davranışlar olmaz. En büyük zarar kendilerine.”

 

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