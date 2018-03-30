'Ayşe modern' taşınmanın simgesi oldu

Böyle bir fotoğraf çıktı karşıma geçtiğimiz hafta. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı paylaştı sosyal medya hesabından. Kolinin içine girmiş sevimli bir tekir kedi fotoğrafıydı bu. Kolinin üzerinde de “Yenilenmek için taşınıyoruz” yazıyordu.



Aynı fotoğraf daha sonra İstanbul Modern’in sosyal medya hesabından da paylaşıldı.







Biliyorsunuz İstanbul Modern, yaklaşık 14 yıldır bulunduğu Karaköy’deki 4 numaralı antrepodaki binasından Beyoğlu’ndaki eski Union Francaise binasına taşınmaya başladı.



Son ziyaretçilerini geçen hafta ağırlayan müzenin parçaları tek tek toplanıyor. Müzenin taşınma işleminin nisan ayının ortalarında tamamlanması planlanıyor.



Müze, Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi’ndeki eski Union Francaise binasındaki geçici mekânında mayıs ayı içinde ziyaretçileriyle tekrar buluşacak.



İşte Ayşe’nin koli içindeki o fotoğrafı bu taşınma döneminin simgesi oldu.







Müzeye sık gidenler mutlaka görmüştür aslında Ayşe’yi.



2015 yılından bu yana İstanbul Modern ekibinin en küçük üyesi olan sevimli tekir kedi Ayşe’nin müze kimlik kartı bile var. Oradaki adı da ‘Ayşe Modern’.



Müzenin taşınma süreci devam ederken Ayşe de uygun koliyi bulup içine yerleşmiş ve yeni mekânda kendine sıcak bir köşe arayışına girmiş bile.





FESTİVALİN AÇILIŞINI 'KRAL RAGNAR' YAPACAK

HEYECANLA beklediğim etkinliklerin başında gelir İstanbul Film Festivali. Bu yıl 37’ncisi gerçekleştirilecek festival 6 Nisan akşamı düzenlenecek açılış töreniyle başlıyor. 12 gün boyunca Beyoğlu’ndan Kadıköy’e, Nişantaşı’ndan Gayrettepe’ye uzanacak sinemalardaki film gösterimleri, söyleşiler, konserler, sergiler tam bir festival havası yaşatacak.



Festival bu yıl gerçekten çok ilginç geçeceğe benziyor. Düşünsenize açılışını bile bir ‘kral’ yapacak.







‘Vikingler’ dizisinde ‘Kral Ragnar’ı canlandıran ünlü oyuncu Travis Fimmel, festivalin açılış filmi olan ‘Lean on Pete’i sunmak üzere İstanbul’a geliyor. Açılış filmi ‘Lean on Pete’ eşzamanlı olarak 6 Nisan Cuma akşamı saat 21.30’da Kadıköy Rexx ile Atlas sinemalarında da gösterilecek.



6 Nisan akşamı İstiklal Caddesi’nde yürüyen bir Viking görürseniz şaşırmayın. Travis Fimmel, aynı akşam film gösteriminin ardından, Atlas Sineması’ndaki seyircilerle buluşup onların sorularını cevaplayacak. Film 7 Nisan Cumartesi akşamı 21.30’da City’s ve Zorlu’da gösterilecek ve Travis Fimmel, City’s’deki gösterime de katılacak.



Burada kısa bir magazin haberi de vereyim.



Travis Fimmel’ın adı geçen sene ‘Viking damat’ olarak Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’la birlikte de anılmıştı. Söylentilere göre, tatil için Bali’ye giden Alkoçlar, Avustralyalı oyuncu ile orada tanıştı ve ikili birbirlerini yakından tanımak için tatillerini uzattı.



Travis Fimmel, İstanbul Film Festivali ziyareti sırasında sadece sinemaseverleri değil, magazin basınını peşinden bir hayli koşturacak sanırım.