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İhsan Yılmaz

İhsan Yılmaz

iyilmaz@hurriyet.com.tr

75 yıl sonra sahibine ulaşan tablo

1 Ocak 2020

Ünlü ressamlara ait tabloların yıllar sonra keşfedilme hikâyelerini okumuşsunuzdur. Hatta en son Paris yakınlarındaki bir evde tesadüfen bulunan bir tablonun Rönesans döneminin ünlü ressamı Cimabue imzalı bir eser olduğu ortaya çıkmıştı. Açık arttırmada 24 milyon Euro’ya satılan tablo için Fransa ülke dışına çıkarılamaz kararı almıştı.

Yeni bir keşif değil belki ama bizden bir tablo hikâyesi. Yapılışından 75 yıl sonra sahibine ulaştırıldı.

Bundan yaklaşık iki hafta önce Galeri Nev’in sahibi Haldun Dostoğlu bir e-posta alır. İsveç’te yaşadığını söyleyen Siren Ek, bir Nejat Melih Devrim tablosu almak istediğini, satılık tabloları nereden bulabileceğini sormaktadır.

Mesajın en önemli yanı ise kendisinin de aynı aileden olduğunu söylediği bölümdür. Annesi Nejat Devrim’in kuzeni yani Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın (Halikarnas Balıkçısı) küçük kızıdır.

75 yıl sonra sahibine ulaşan tablo

Şakir Paşa ailesinin yaşayan fertlerinden biridir anlayacağınız. Fahrelnisa Zeid, Aliye Berger, Cevat Şakir Kabaağaçlı, Füreya Koral, Nejad Devrim, Şirin Devrim gibi ünlü isimlerin mensubu olduğu aile.

Haldun Dostoğlu 1987 yılından beri galeri olarak Nejad Devrim’in eserlerini temsil ettiklerini, ilk eşi Maria Devrim’in halen 96 yaşında ve Paris’te yaşadığını, iletişim halinde olduklarını belirterek elindeki eserlerden bir dosyayı kendisine iletir.

Seçtiği eserlerden birini satın alır Siren Hanım.

Bütün bu yazışma trafiği sırasında üzerindeki bir emaneti hatırlar Haldun Dostoğlu. Maria Devrim’in 5-6 yıl önce kendisine verdiği minik bir tablodur bu. Nejad Devrim’in 1944 yılında yaptığı ve arkasına da ‘Kuzen Sina’ diye not düştüğü bir tablo.

Haldun Dostoğlu bir süredir Halikarnas Balıkçısı’nın oğlu Sina Kabaağaçlı’nın ailesine ulaşmak ve bu tabloyu iletmek istediğini söyer Siren Ek’e. O da Sina Kabağaçlı’nın oğlu Deniz Kabaağaçlı’nın iletişim bilgilerini verir Dostoğlu’na.

Ve geçen hafta cumartesi günü Deniz Kabaağaçlı Galeri Nev’e gelerek babasına ait tabloyu alır.

75 yıl sonra sahibine ulaşan tablo

Ve tabloyu görünce ilk tepkisi şu olur: “Ne kadar da oğluma benziyor!”

Dede için yapılan tablo tam 75 yıl sonra ona çok benzeyen torunla buluşmuş olur böylece.

EN ÇOK KİM SATTI

FORBES dergisinin en çok kazanan Amerikalı yazarlar listesini görünce acaba bizde durum nedir diye merak ettim. Ancak bizde bu kaynaklara ulaşmak o kadar kolay değil. Vergi rekortmenleri bile isimlerini gizliyor. Ne kadar kazandığını göstermese de az çok bir fikir verir düşüncesiyle en çok kimin sattığını soruşturdum. Listenin ilk sırasında son kitabı ‘Aşkımız Eski Bir Roman’ın 330 binlik satışıyla Ahmet Ümit bulunuyor. Çok satanlar listesindeki ikinci isim ise telifi düştüğü için pek çok yayınevinin bastığı Sabahattin Ali’nin Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan ‘Kürk Mantolu Madonna’sı 310 binlik satışıyla onu takip ediyor. İşte Türk yazarlarının 2019 satış rakamları:

İLK ON

Ahmet Ümit - Aşkımız Eski Bir Roman (Yapı Kredi Yayınları): 330 bin

 Sabahattin Ali - Kürk Mantolu Madonna (Yapı Kredi Yayınları): 300 bin

Soner Yalçın-Kara Kutu

(Kırmızı Kedi): 295 bin

Azra Kohen - Gör Beni
(Everest Yayınları): 260 bin

Barış Terkoğlu/Barış Pehlivan- Metastaz (Kırmızı Kedi): 259 bin

Ayşe Kulin - Her Yerde Kan Var

(Everest Yayınları): 200 bin

Gülseren Budayıcıoğlu - Camdaki Kız (Doğan Kitap): 182 bin

İskender Pala - İtiraf (Everest Yayınları): 150 bin

İclal Aydın - Kalbimin Can
Mayası (Everest Yayınları): 150 bin

Elif Şafak - On Dakika Otuz Saniye (Doğan Kitap): 124 bin

75 yıl sonra sahibine ulaşan tablo

YILIN SON TRANSFERİ

FUTBOLCULAR kadar olmasa da yayın dünyasında çok konuşulur yazar transferleri. Ve yılın son günü açıkladı İnkılap Kitabevi, Zülfü Livaneli’yi transfer ettiklerini. ‘Yılın dev transferi’ diye gönderilen açıklamada “Edebiyat dünyasının usta kalemi, fikir insanı, düşünür Zülfü Livaneli, eski ve yeni kitaplarını Türkiye’nin en köklü yayınevi İnkılap Kitabevi’ne emanet etti. En son 2017 yılında ‘Huzursuzluk’ adlı romanı yayımlanan Zülfü Livaneli’nin yüz binlerce okuru, yeni romanını merakla bekliyor. Okurların hasreti, 2020’de Livaneli’nin İnkılap Kitabevi etiketiyle yayımlanacak yeni romanıyla son bulacak.”
Livaneli son olarak Doğan Kitap’la çalışıyordu.

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