Yunan Adaları - Türk İstilası

Yunanlı arkadaşımız Tasos bizi Patmos’da “Türkiye’ye hoş geldiniz!” diye karşıladı. Hakikaten bayramda Patmos’ta, hatta bütün Yunan adalarında kendimizi Türkiye’de hissettik. Restoranlarda, sokaklarda, plajlarda Yunanlıdan çok Türk vardı. Tekneyle gelenler, feribotla gelenler, uçakla gelenler… Yunan halkı durumdan oldukça mutlu. “Bu zamanlar adalar boşalmaya başlar... İyi ki Türkler geldi de, sezon bitmeden son bir kez para kazandık.” diyor.

Parti severlerin adresi belli; Mikanos! Ancak Patmos, Leros gibi adaların kitlesi biraz daha farklı. Tatil yaparken huzur arayanlar, güzel yemek yiyip, sakin sakin gezmek isteyenler tercih ediyor buraları… Bir de fiyatlar Mikanos’a göre çok daha uygun.

Ulaşım çok kolay. Tek yapmanız gereken Türkiye’den adalara giden herhangi bir feribota binmek. Ondan sonra ada ada gezebilirsiniz. Eğer tekne ile gelme imkanınız varsa işiniz daha da kolay. Bodrum’dan Leros’a yaklaşık 2,5- 3 saatte varabilirsiniz.

Adalar, çocukluğumuzun Türkiye’si gibi. Abartısız. Türk sahilleri gibi şık şezlonglar ve vızır vızır koşuşturan garsonlar yok, ancak maalesef artık ülkemizin pek az yerinde bulabildiğimiz nefis bir doğallık var.

Ancak servis çok yavaş! Sinirlerinizin bozulmaması için, sizin de yavaşlamanız, kendinizi adaların sakin ritmine bırakmanız gerekiyor.

Yemekler muazzam! Oldukça pahalı restoranlar da var, ancak gayet uygun fiyata çok lezzetli yemekler yemek mümkün.

İşte Yunan adalarında aklımda kalan lezzetler:

Lipsi

Diaila: Deniz kenarında geleneksel Yunan lezzetlerini bulabileceğiniz, oldukça hesaplı ve lezzetli bir restoran. Değişik mezeleri, özellikle köz patlıcanlı humusu enfesti!

Leros

Mylos: Leros’un en meşhur restoranı. Yemekleri oldukça lezzetli ve taze. Fiyatlar pahalı ancak değer. Mercan balığını denemenizi tavsiye ederim.

Patmos

To Kyma- Deniz kenarında şık bir balıkçı. Taptaze yengeç salatası benim favorim oldu.

Astivi 1673 - Patmos’un Cora bölgesinde, füzyon mutfağı servis eden nefis bir restoran. Hem yemekleri hem de ambiyansı oldukça etkileyici. Gelen bütün tabaklar çok lezzetliydi ancak Picanha mükemmeldi.

Vaggelis - Cora bölgesinin meydanında geleneksel Yunan yemekleri yiyebileceğiniz bir restoran. Mezeler ve ağır ateşte 8 saat pişen oğlak nefis. Fiyatlar ise uygun.

Lipsi - Patmos arasında Cennet

Masmavi denizin üzerinden mağaralar yükseliyor… Mağaraların altından dalarak geçiyor ve yüzlerce gümüş balığının yüzdüğü nefis bir göle varıyorsunuz. Balıklar sizden kaçmıyor, birlikte yüzüyorsunuz. Manzara inanılmaz…. Derken gölün arkasından yükselen kayalıklardan tırmanıyor ve 10 metre yükseklikten kendinizi tekrar masmavi denize bırakıyorsunuz. Havadayken hissettiğiniz duygular inanılmaz. “Cennet böyle bir yer olmalı” diye düşünürken, masmavi deniz sizi kucaklıyor. Ben kalbimi Makronisi’de bıraktım, yolu düşen herkesin gitmesini tavsiye ederim.