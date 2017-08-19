Yazın en çok tüketilen çocuk menüleri

Beslenme konusunda en hassas anne bile yazın yelkenleri suya indirebiliyor. Hal böyle olunca kışın ıspanağı - kerevizi büyük iştahla yiyen çocukların yaz aylarında gözü, köfte-patatesten başka bir şey görmüyor.

Beslenmenin önemine ne kadar inanıyorsam, arada kaçamak yapıp, rahatlamanın önemine de o kadar inanıyorum. Bugünkü tarifler, yaz aylarında özgürlüğünü ilan eden çocuklarımıza gelsin!

Unutmayın arada bir bizim nasıl kaçamaklara ihtiyacımız oluyorsa, onların da oluyor!

Yarın yine beklerim!

KÖFTE & PATATES

Köfte için malzemeler:

500 gram Kıyma

1 adet Soğan

1/4 demet Maydanoz

200 gram Ekmek içi

1 adet Yumurta

Tuz

Karabiber

Kimyon

1- Soğanı rendeleyip suyunu sıkın.

2- Bütün malzemeleri iyice yoğurun, dilediğiniz gibi şekillendirin.

3- Buzdolabında yarım saat beklettikten sonra ızgara tavada pişirin.

Patates Kızartması için malzemeler:

Patates

Sıvıyağ

Tuz, Karabiber

1- Patatesleri ince ince doğrayın ve minimum 30 dakika soğuk suda bekletin. Süzün ve güzelce kurulayın.

2- Patatesleri, kızgın yağda içi pişene kadar 4-5 dakika kızartın. Kağıt havlu serdiğiniz bir tepsiye alın.

3- Yağınızı iyice kızdırın, patateslerin dışının kızarması için tekrar yağa atın. 3-4 dakika sonra kağıt havlunun üzerine alın.

PİDE & AYRAN





Pide için malzemeler:

520 gram Un (4 su bardağından biraz az)

325 ml Ilık Su

1 tatlı kaşığı Maya

2 çay kaşığı Şeker

2 Domates

200 gram Kıyma

1 adet Soğan

3 dal Maydanoz Yaprakları

150 gram Kaşar Peyniri

150 gram Eski Kaşar

3 yemek kaşığı Tereyağı

Tuz/ Karabiber

1- Mayayı ılık suda 15 dakika bekleterek aktive edin.

2- Un, tuz, şeker, mayalı suyu karıştırarak bir hamur elde edin. Bir saat mayalanmaya bırakın.

3- Kıymayı kavurun, soğanı ekleyin kavurun. Domatesleri ekleyip pişirip. En son maydanozları ekleyip kıymalı harcı soğumaya alın.

4- Mayalanan hamuru 6 parçaya bölerek pide şeklinde açın.

5- 3 tanesine kıymalı harçtan, kalan 3 tanesine de peynir koyun. 220 derecede 15 dakika pişirin.

5- Çıkar çıkmaz kenarlarına tereyağı sürün.

Fesleğenli Ayran için Malzemeler:

200 gram yoğurt

3 su bardağı su

Tuz

4 yaprak fesleğen

Buz parçaları

1- Tuz ve yoğurdu çırpın.

2- Suyu yavaşça ekleyerek çırpmaya devam edin.

3- Bol fesleğen ve buzla servis edin.

Ev Yapımı Dondurma için Malzemeler:

4 Yumurta

1/3 su bardağı Şeker

300 ml Krema

2 çay kaşığı vanilya özütü

1- Yumurta beyazlarını köpürene kadar çırpın.

2- Şekeri ekleyin ve iyice katı kıvama gelene kadar tekrar çırpın.

3- Kremayı kıvam alana kadar çırpın.

4- Kremaya, yumurta sarılarını, vanilya özütünü ve yumurta beyazlarını yavaşça karıştırarak yedirin.

5- Derin olmayan plastik kaba alın ve buzlukta dondurun. Çikolata ya da Karamel Sosla, meyvelerle servis edin.