Beslenme konusunda en hassas anne bile yazın yelkenleri suya indirebiliyor. Hal böyle olunca kışın ıspanağı - kerevizi büyük iştahla yiyen çocukların yaz aylarında gözü, köfte-patatesten başka bir şey görmüyor.
Yazın en çok tüketilen çocuk menüleri
Beslenmenin önemine ne kadar inanıyorsam, arada kaçamak yapıp, rahatlamanın önemine de o kadar inanıyorum. Bugünkü tarifler, yaz aylarında özgürlüğünü ilan eden çocuklarımıza gelsin!
Unutmayın arada bir bizim nasıl kaçamaklara ihtiyacımız oluyorsa, onların da oluyor!
Yarın yine beklerim!
KÖFTE & PATATES
Köfte için malzemeler:
500 gram Kıyma
1 adet Soğan
1/4 demet Maydanoz
200 gram Ekmek içi
1 adet Yumurta
Tuz
Karabiber
Kimyon
1- Soğanı rendeleyip suyunu sıkın.
2- Bütün malzemeleri iyice yoğurun, dilediğiniz gibi şekillendirin.
3- Buzdolabında yarım saat beklettikten sonra ızgara tavada pişirin.
Patates Kızartması için malzemeler:
Patates
Sıvıyağ
Tuz, Karabiber
1- Patatesleri ince ince doğrayın ve minimum 30 dakika soğuk suda bekletin. Süzün ve güzelce kurulayın.
2- Patatesleri, kızgın yağda içi pişene kadar 4-5 dakika kızartın. Kağıt havlu serdiğiniz bir tepsiye alın.
3- Yağınızı iyice kızdırın, patateslerin dışının kızarması için tekrar yağa atın. 3-4 dakika sonra kağıt havlunun üzerine alın.
PİDE & AYRAN
Pide için malzemeler:
520 gram Un (4 su bardağından biraz az)
325 ml Ilık Su
1 tatlı kaşığı Maya
2 çay kaşığı Şeker
2 Domates
200 gram Kıyma
1 adet Soğan
3 dal Maydanoz Yaprakları
150 gram Kaşar Peyniri
150 gram Eski Kaşar
3 yemek kaşığı Tereyağı
Tuz/ Karabiber
1- Mayayı ılık suda 15 dakika bekleterek aktive edin.
2- Un, tuz, şeker, mayalı suyu karıştırarak bir hamur elde edin. Bir saat mayalanmaya bırakın.
3- Kıymayı kavurun, soğanı ekleyin kavurun. Domatesleri ekleyip pişirip. En son maydanozları ekleyip kıymalı harcı soğumaya alın.
4- Mayalanan hamuru 6 parçaya bölerek pide şeklinde açın.
5- 3 tanesine kıymalı harçtan, kalan 3 tanesine de peynir koyun. 220 derecede 15 dakika pişirin.
5- Çıkar çıkmaz kenarlarına tereyağı sürün.
Fesleğenli Ayran için Malzemeler:
200 gram yoğurt
3 su bardağı su
Tuz
4 yaprak fesleğen
Buz parçaları
1- Tuz ve yoğurdu çırpın.
2- Suyu yavaşça ekleyerek çırpmaya devam edin.
3- Bol fesleğen ve buzla servis edin.
Ev Yapımı Dondurma için Malzemeler:
4 Yumurta
1/3 su bardağı Şeker
300 ml Krema
2 çay kaşığı vanilya özütü
1- Yumurta beyazlarını köpürene kadar çırpın.
2- Şekeri ekleyin ve iyice katı kıvama gelene kadar tekrar çırpın.
3- Kremayı kıvam alana kadar çırpın.
4- Kremaya, yumurta sarılarını, vanilya özütünü ve yumurta beyazlarını yavaşça karıştırarak yedirin.
5- Derin olmayan plastik kaba alın ve buzlukta dondurun. Çikolata ya da Karamel Sosla, meyvelerle servis edin.