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İdil Yazar

İdil Yazar

Venedik’te İki Gün

27 Ağustos 2017

Sıcak, kalabalık, karmakarışık bir şehir Venedik… Ancak muazzam bir etkisi var insanın üzerinde! Daracık sokaklarında kaybolurken bir anda bambaşka bir diyarda hissediyorsunuz kendinizi! Turist kalabalığına, yerdeki çöplere, seyyar satıcılara rağmen büyülenmiş gibi karışıyorsunuz şehrin hareketine…

Venedik’te İki Gün

Geçen hafta Venedik’e Inflow Summits etkinliği için gittim. Inflow Summits, dünyanın dört bir yanından influencer’ları bir araya getiren nefis bir organizasyon. Geçtiğimiz aylarda Türkiye’de yüzlerce influencer’ı ağarlamış, hem markalarla bir araya getirmiş, hem de farklı ülkelerden aynı işi yapan yüzlerce insanın tanışmasına, fikir alışverişinde bulunmasına vesile olmuştu. 

Venedik’te İki Gün

Bu sefer Venedik’te oldukça küçük bir grup buluştuk. Venedik’in hızına kendimizi bırakıp, oldukça hareketli iki gün geçirdik. Tabi bol bol da fotoğraf çektik!

 

San Marco Meydanı, Rialto Köprüsü, Dükler Sarayı mutlaka görülmesi gereken yerler. Gondol gezisi oldukça pahalı olmasına rağmen, gitmişken yapılmalı.  Beni en çok etkileyen yapı ise Ahlar Köprüsü oldu. Hikayesi oldukça dramatik. Zamanında hapis cezası yiyen esirler, hücrelerine giderken bu köprüden geçermiş. Hapishane oldukça nemli olduğu için genelde hapise giren bir daha çıkamaz, mutlaka hastalıktan ölürmüş. Ahlar köprüsü esirlerin ölmeden önce son kez Venedik’e baktıkları yermiş.

Venedik’te İki Gün

Bir de yolunuz düşerse, Venedik sokaklarında sabah 5 gibi kaybolmanızı tavsiye ederim. Her gün on binlerce turistin akın ettiği bu yorgun şehri, ıssızken gezmek en güzeli!

 

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