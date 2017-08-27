Venedik’te İki Gün

Sıcak, kalabalık, karmakarışık bir şehir Venedik… Ancak muazzam bir etkisi var insanın üzerinde! Daracık sokaklarında kaybolurken bir anda bambaşka bir diyarda hissediyorsunuz kendinizi! Turist kalabalığına, yerdeki çöplere, seyyar satıcılara rağmen büyülenmiş gibi karışıyorsunuz şehrin hareketine…

Geçen hafta Venedik’e Inflow Summits etkinliği için gittim. Inflow Summits, dünyanın dört bir yanından influencer’ları bir araya getiren nefis bir organizasyon. Geçtiğimiz aylarda Türkiye’de yüzlerce influencer’ı ağarlamış, hem markalarla bir araya getirmiş, hem de farklı ülkelerden aynı işi yapan yüzlerce insanın tanışmasına, fikir alışverişinde bulunmasına vesile olmuştu.

Bu sefer Venedik’te oldukça küçük bir grup buluştuk. Venedik’in hızına kendimizi bırakıp, oldukça hareketli iki gün geçirdik. Tabi bol bol da fotoğraf çektik!

San Marco Meydanı, Rialto Köprüsü, Dükler Sarayı mutlaka görülmesi gereken yerler. Gondol gezisi oldukça pahalı olmasına rağmen, gitmişken yapılmalı. Beni en çok etkileyen yapı ise Ahlar Köprüsü oldu. Hikayesi oldukça dramatik. Zamanında hapis cezası yiyen esirler, hücrelerine giderken bu köprüden geçermiş. Hapishane oldukça nemli olduğu için genelde hapise giren bir daha çıkamaz, mutlaka hastalıktan ölürmüş. Ahlar köprüsü esirlerin ölmeden önce son kez Venedik’e baktıkları yermiş.

Bir de yolunuz düşerse, Venedik sokaklarında sabah 5 gibi kaybolmanızı tavsiye ederim. Her gün on binlerce turistin akın ettiği bu yorgun şehri, ıssızken gezmek en güzeli!