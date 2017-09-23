Bazı günler var ki, yarattıkları farkındalık amaçlarından çok daha büyük oluyor. Mesela, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü…

Rahmetli anneannemi alzheimerdan değil ancak demanstan kaybettik. Belirtileri alzheimera çok yakın olduğu için, alzheimerın hem hastanın kendisi, hem de yakın çevresi için ne kadar zor ve üzücü bir hastalık olduğunu iyi bilirim. İstemeden unutmak mı daha zor, unutulmak mı bilemiyorum… Hayattan yavaş yavaş kopmak mı, en sevdiğinin hayattan yavaş yavaş koptuğuna şahit olmak mı daha acı verici, onu da bilemiyorum…

Ben anneannemin son günlerinde bile gözlerindeki aynı ışıltıyı görebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum… Ancak biliyorum ki durum herkes için böyle değil.

Hal böyle olunca Dünya Alzheimer günü çok duygulandırdı beni… Özellikle bir ilaç firmasının farkındalık yaratmak için hazırladığı kısa filmi, tüylerimi diken diken etti. Esmeray’ın meşhur şarkısı Unutama Beni’nin koro halinde söylendiği film, aslında sağlığımız yerindeyken bile ne kadar çok şeyi unuttuğumuzu hatırlattı.

Maalesef çoğu zaman unutuyoruz sevgimizi göstermeyi, “seni seviyorum” demeyi. Anne-babamızı, aile büyüklerimizi, arkadaşlarımızı, hatta yeri geliyor çocuklarımızı bile ihmal ediyoruz. Ne kadar çok sevdiğimizi sık sık hissetsek bile dökülmüyor kelimeler ağzımızdan… “Karşılıklı bir yemek yiyelim” diyor sonra işe güce dalıyor, unutuyoruz verdiğimiz gerçek değeri göstermeyi…

Söyleyeceğim o ki; hayatın ne getireceği maalesef belli olmuyor. Kapımızı bazen de alzheimer gibi zor hastalıklar çalıyor. Sağlığımız el verdiği müddetçe hatırlamak lazım sevgi göstermeyi. Bir de elimizden geldiğince destek olmak lazım alzheimer hastalarına…

Bize geçmişi en sık hatırlatan duyularımızdan biri kuşkusuz tat alma duyumuz. Annelerimizin elinden pişen bütün yemekler bu sebepten çok değerlidir bizim için. Benim anneannem de çok güzel yemek yapardı. Özellikle bir cevizli lokum yapardı ki, parmaklarımızı yerdik. Anneannemi kaybettikten sonra hiç yiyemedim cevizli lokum… Ne pişirmeye cesaret edebildim, ne de bir yerden alıp yemeye…

Sizin de kalbinize işleyen yemekler var mı?

Bursa’nın Meşhur Cevizli Lokumu

Malzemeler:

5 bardak Un

400 ml Su

1 paket Hazır Maya

1 yemek kaşığı Şeker

1/2 çay bardağı Zeytinyağı

Tuz

1 bardak Ceviz

1 çay kaşığı Tarçın

1/4 bardak Şeker

3 yemek kaşığı pekmez

Su

Adımlar:

1- Un, maya, su, azıcık tuz, zeytinyağı ve şekeri yoğurarak yumuşak bir hamur elde edin.

2- Hamurun üzerini kapatarak 45 dakika mayalanmaya bırakın.

3- Ceviz, tarçın ve şekeri , cevizler iri kalacak şekilde rondodan geçirin.

4- Mayalanan hamuru, 3’e ayırın. Yağladığınız tezgahta her bir parçayı açın.

5- İç harcı, açtığınız hamura bölüştürü ve rulo yapın.

6- Her bir ruloyu eşit parçalarda keserek, fırın tepsisine alın. Üzerine su ile açtığınız pekmezden sürerek 180 derecede önceden ısıttığınız fırında pişirin. Afiyet olsun!