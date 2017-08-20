Tarantino yemek tarifleri çekseydi….

Ne muhteşem olurdu değil mi?

İnternette en çok izlenen içeriklerden biri de şüphesiz yemek tarifleri. İster benim video’larım gibi anlatımlı olsun, ister TASTY tadında hızlandırılmış tarifler olsun, yemek tarifleri özellikle sosyal medyada çıtır çerez gibi tüketiliyor.

Hal böyle olunca gün geçmiyor ki, youtube’da yeni bir yemek kanalı açılsın. Ancak geçen hafta öyle bir kanala denk geldim ki, bence şimdiye kadar gelmiş geçmiş en iyi yemek kanallarından birisi olmaya aday!

Kanalın sahibi David Ma. David aşçı değil ancak hem yemek sanatçısı, hem de yönetmen. Tabi bu iki meslek birleşince ortaya nefis bir kanal çıkıyor, zira David tarif video’larını ünlü yönetmenlerin tarzlarından ilham alarak hazırlıyor.

Mesela Spaghetti Bolognese video’sunu izlerken aklınız, Tarantino’nun meşhur filmi Kill Bill’e gidiyor. Alfonso Cuaron’dan ilham alarak hazırladığı Pankek tarifinde malzemeler havada uçuşuyor. Benim favorim ise Wes Anderson’dan ilham alarak hazrıladığı S’mores Tatlısı oldu!

Kanalın linki: https://www.youtube.com/user/dma052 Şahsen ben heyecanla David'in yeni video’larını bekliyorum.

Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyor ve kendi S’mores Tatlısı tarifimle yazıyı noktalıyorum.

Haftaya görüşmek üzere!

S’mores Tatlısı Nasıl Yapılır:

Malzemeler:

10 adet Marshmallow

100 gram çikolata

Bisküvi

Adımlar:

1- Marshmallowları bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye keserek inceltin.

2- Fırın kabına doğradığınız çikolatayı yerleştirin. Üzerine de marshmallowları yerleştirin.

3- 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 5-7 dakika pişirin.

4- Sevdiğiniz bir bisküviyi batırarak bir dip sos gibi yiyebilirsiniz. Afiyet olsun!