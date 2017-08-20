MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>İdil YAZAR>Tarantino yemek tarifleri çekseydi….
"İdil Yazar" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "İdil Yazar" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
İdil Yazar

İdil Yazar

Tarantino yemek tarifleri çekseydi….

20 Ağustos 2017

Ne muhteşem olurdu değil mi?

İnternette en çok izlenen içeriklerden biri de şüphesiz yemek tarifleri. İster benim video’larım gibi anlatımlı olsun, ister TASTY tadında hızlandırılmış tarifler olsun, yemek tarifleri özellikle sosyal medyada çıtır çerez gibi tüketiliyor.

 

Hal böyle olunca gün geçmiyor ki, youtube’da yeni bir yemek kanalı açılsın. Ancak geçen hafta öyle bir kanala denk geldim ki, bence şimdiye kadar gelmiş geçmiş en iyi yemek kanallarından birisi olmaya aday!

 

Kanalın sahibi David Ma. David aşçı değil ancak hem yemek sanatçısı, hem de yönetmen. Tabi bu iki meslek birleşince ortaya nefis bir kanal çıkıyor, zira David tarif video’larını ünlü yönetmenlerin tarzlarından ilham alarak hazırlıyor.

 

Tarantino yemek tarifleri çekseydi….

Mesela Spaghetti Bolognese video’sunu izlerken aklınız, Tarantino’nun meşhur filmi Kill Bill’e gidiyor. Alfonso Cuaron’dan ilham alarak hazırladığı Pankek tarifinde malzemeler havada uçuşuyor. Benim favorim ise Wes Anderson’dan ilham alarak hazrıladığı S’mores Tatlısı oldu!

Tarantino yemek tarifleri çekseydi….

Kanalın linki: https://www.youtube.com/user/dma052 Şahsen ben heyecanla David'in yeni video’larını bekliyorum.

 

Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyor ve kendi S’mores Tatlısı tarifimle yazıyı noktalıyorum.

 

Haftaya görüşmek üzere!

 

S’mores Tatlısı Nasıl Yapılır:

Tarantino yemek tarifleri çekseydi….

Malzemeler:

10 adet Marshmallow

100 gram çikolata

Bisküvi

 

Adımlar:

1- Marshmallowları bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye keserek inceltin.

2- Fırın kabına doğradığınız çikolatayı yerleştirin. Üzerine de marshmallowları yerleştirin.

3- 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 5-7 dakika pişirin.

4- Sevdiğiniz bir bisküviyi batırarak bir dip sos gibi yiyebilirsiniz. Afiyet olsun!

X
﻿
İdil YAZAR İdil YAZARTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri