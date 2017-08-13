Rahat bırakın ünlüleri!

Çok sıkıldım! Senelerdir yaz aylarında her gazeteyi açtığımda ünlülerin bikinili fotoğraflarını görmekten gerçekten çok sıkıldım!

Hatırlar mısınız bilmem, 5-6 sene önce bütün bir yaz boyunca her gün Gülben Ergen’in selülitleri konuşulmuştu. Hatta sonunda Gülben Ergen televizyona çıkıp bir programda açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

Bu yaz gördüğüm şu ki; 5 senede maalesef bir arpa boyu yol alamamışız!

Yahu kadın olmak zaten zor. Zaten çocukluğumuzdan beri, giydiğimize, söylediğimize, hatta attığımız kahkahaya bile dikkat ediyoruz, dikkat etmek zorunda kalıyoruz.

Üzerine bir de ünlülerin selülitlerini, çatlaklarını ayıpmış gibi haber yapıp, bütün kadınları rencide ediyorsunuz, kalıplara sokmaya çalışıyorsunuz.

Kadın dediğinin selüliti de olur, çatlağı da! Canı çeker, iki tabak makarna yer, göbeği de olur! Size ne?

Yurtdışında selülitleriyle haber olan Hilary Duff, hala bu tarz haber yapan magazincilere en güzel cevabı vermiş. Hilary Duff selülitlerinin de belli olduğu bir fotoğrafını instagram hesabından paylaşıp, altına da: “kiss my ass” yazmış. Yani kibarca çevirmek gerekirse; "umrumda değilsiniz!"

Toplum tarafından bize empoze edilen zayıf olma baskısının azalarak bitmesini diliyor, yemeğini keyifle yiyen bütün okurlarım için de en güzel makarna tariflerimi paylaşıyorum.

Haftaya yine beklerim!

SPAGHETTİ BOLOGNESE

Malzemeler:

1 adet Soğan

1 adet Havuç

1 adet Kereviz Sapı

100 gram Sucuk

500 gram Kıyma

1 kilo Domates

1 yemek kaşığı Salça

500 gram Spaghetti

Parmesan Peyniri

Kırmızıbiber

Kekik

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

Adımlar:

1- Soğan, havuç ve kereviz sapını kızgın tavada karamelize olana kadar 10 dakika soteleyin.

2- Minik minik doğradığınız sucuğu ve kıymayı da ekleyerek, kıyma pişene kadar tekrar soteleyin.

3- Salçayı ekleyin, baharatları ekleyin, kavurun. Domatesleri de ilave edin, kaynadıktan sonra altını kısını, kapağını kapatın ve 2 saat kısık ateşte pişirin.

4- Spaghettiyi al-dente haşlayın. Kıymalı domates sos ile harmanlayın. Bol parmesan peyniri ile servis edin. Afiyet olsun!

PATLICANLI MAKARNA

Malzemeler:

3 tane Domates

1 Soğan

3 yemek kaşığı Yeşil Zeytin

6 yemek kaşığı Lor Peyniri

2 adet Patlıcan

250 gram Makarna

Tuz, karabiber

Zeytiyağı

Adımlar:

1- Patlıcanları küçük küçük doğrayın yarım saat tuzlu suda bekletin.

2- Kuruladığınız patlıcanları, yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye alın üzerine zeytinyağı gezdirin 220 derece fırında 20-25 dakika pişirin.

3- Soğanları zeytinyağında kavurun. Renk alınca domatesleri ekleyin. Biraz şeker, tuz ve karabiber ekleyin ve 20 dakika kısık ateşte pişirin.

4- Makarnanızı al-dente haşlayın.

5- Sosunuzun içine patlıcanları, zeytinleri, peyniri ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra haşladığınız makarnaları da ekleyin. Afiyet olsun!

MANTI TADINDA MAKARNA

Malzemeler:

250 gram makarna

250 gram kıyma

1 adet Soğan (doğranmış)

3 yemek kaşığı Tereyağı

300 gram yoğurt

4 diş sarımsak

Sıvıyağ

Tuz

Karabiber

Kırmızı Biber

Adımlar:

1- Makarnayı al dente haşlayın.

2- 2 yemek kaşığı tereyağı ve sıvıyağı kızdırın, soğanları pembeleşinceye kadar kavurun.

3- Soğanlara kıymayı ekleyin, tuz ve karabiber ile tatlandırıp, kıymayı da kavurarak pişirin.

4- Kalan tereyağını eritin, içine kırmızı biberi atın, karıştırın.

5- Yoğurda ezilmiş sarımsak ve biraz tuz ekleyin ve karıştırın.

6- Makarnayı, sarımsaklı yoğurt, kıyma ve kırmızı biberli sos ile servis edin. Afiyet olsun!