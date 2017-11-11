Mantarlı Tarifler

Mantarın tam mevsimindeyiz. Geçen sene tam bu zamanlar, mantar uzmanı Jilber Barutçiyan ve Hürriyet gazetesi editörlerinden Yücel Sönmez ile birlikte Belgrad Ormanına mantar toplamaya gitmiş, sonrasında da Yücel’le birlikte topladığımız tariflerden harika tarifler yapmıştık.

Geçtiğimiz hafta sonu Belgrad ormanında karşıma yine çeşit çeşit mantarlar çıkınca, sizler ile bol mantarlı nefis tariflerimi paylaşmaya karar verdim.

Türkiye’de 30 binden fazla mantar türü var ancak biz sadece 2500’ünü biliyoruz.

Mantar toplamak kolay iş değil, uzun yürüyüşler ve büyük dikkat gerektiyor.

Maalesef mantardan zehirlenen vatandaş sayısı çok fazla. Mantar toplamaya mutlaka bir uzman ile birlikte çıkmak gerekiyor.

Zehirli olan mantarlara dokunmak bile oldukça sakıncılı olabiliyor.

Mantar Çorbası Nasıl Yapılır ?

Malzemeler:

500 gram Mantar

1 Kırmızı Soğan

1 yemek kaşığı Labne

2 yemek kaşığı Taze Kekik

3 diş Sarımsak

1 avuç Maydanoz

1 litre Et Suyu / Tavuk Suyu / Su

Tuz, karabiber

Sıvıyağ

Adımlar:

Mantarları kızgın yağda 5-6 dakika soteleyin.

Sarımsakları, soğanı, kekiği ekleyin, mantarların bıraktığı suda 10 dakika pişirin.

Et suyu, tuz ve karabiberi ekleyin, kaynadıktan sonra altını kısın, 25 dakika daha pişirin.

Blender’dan taneli kalacak şekilde geçirin.

Labneyi ekleyin, ocakta karıştırın. Maydanozla servis edin. Afiyet olsun!

Not: Farklı çeşit mantarları birlikte kullanırsanız, çorbanız daha aromatik olur!

Parmesan Peynirli Mantar

Malzemeler

500 Gram Mantar

2 Yemek Kaşığı Parmesan Peyniri

5 Diş Sarımsak

2 Yemek Kaşığı Krema

6 Dal Maydanoz

2 Yemek Kaşığı Tereyağı

1/2 Çay Bardağı Su (Et/Tavuk/Sebze Suyu)

Zeytinyağı

Tuz, Karabiber

Adımlar

Zeytinyağını ve tereyağı tavada ısıtın. Mantarları ekleyin ve pişirin.

Mantarlar pişince sarımsakları ekleyin.

Et suyunu ekleyin, yarısını çektirin.

Kremayı ekleyin.

Ocağı kapatın. Parmesan peynirini de ekleyin. Üzerine maydanozları koyun. Afiyet olsun!

Mantarlı Pilav

Malzemeler:

1 bardak Kepekli Pirinç

2 bardak Sebze suyu / Tavuk suyu / Et suyu

400 gram Mantar

1 Soğan

2 diş Sarımsak

2 yemek kaşığı Maydanoz

4 dal taze Kekik yaprakları

Tereyağı

Zeytinyağı

Tuz, Karabiber

Adımlar:

Pirincinizi yıkayın.

Soğanları, sarımsakları zeytinyağında kavurun. Pirinçleri ekleyip pirinci de kavurun. Tuzunu, karabiberini, sebze suyunu ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

Mantarları kızgın ateşte soteleyin. Pişen pirince ekleyip karıştırın.

Maydanoz ve kekik yapraklarıyla süsleyin. Afiyet olsun!