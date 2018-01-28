Lena Perminova’ların dünyasında bir Banu!

Yalan yok; sosyal medya Lena Perminova’ların dünyası! “Stylish” kıyafetlerin, “cool” pozların, pozitif ‘vibe’ların, seyahatlerin, pilateslerin, uzun bacakların, havalı yemeklerin dünyası! Ancak bazen bu profile hiç uymayan insanlar sosyal medyada parlayabiliyor.

Yalan yok; sosyal medya Lena Perminova’ların dünyası! “Stylish” kıyafetlerin, “cool” pozların, pozitif ‘vibe’ların, seyahatlerin, pilateslerin, uzun bacakların, havalı yemeklerin dünyası! Ancak bazen bu profile hiç uymayan insanlar sosyal medyada parlayabiliyor.

Mesela Banu Berberoğlu.

Youtube’u takip ediyorsanız, Banu’nun videolarına mutlaka denk gelmişsiniz. 23 yaşında, muhasebe mezunu, hayatında hiç Trabzon’dan çıkmamış, çoğu insanın “sıradan” diye hitap edeceği bir genç kız. Ben sıra dışı buluyorum, orası ayrı.

Elinde kahvesi yok Banu’nun. Üzerinde “trendy” kıyafetler de yok. Makyaj yaparken, vlog çekerken ahkam kestiği bir konusu da yok. Kimseye akıl vermiyor, hiçbirşeyin en iyisini paylaşmıyor, “deneyin pişman olmazsınız” demiyor.

Havalı yerlere gitmiyor. Trabzonun en güzel görüntü veren yerlerinde video çekmiyor. Özel ışıkları, son model kamerası yok. Konuşmalarında süslü kelimeler, hayat hakkında görüşler, dünyayı kurtaran bilgiler de yok. Bazen yediklerini sayıyor, bazen bozulan saçından şikayet ediyor… 3 senelik sevgilisi Mehmet ile birlikte, parka, AVM’ye gidiyor ve gittiği yerleri olabilecek en yalın haliyle takipçileriyle paylaşıyor. İddiasız. Videolarında da sık sık söylediği gibi ‘öyle’. Olduğu gibi.

Peki Banu’yu neden izliyoruz?

Malum artık bir tıklamayla dünyanın her yerini görebiliyor, pahalı ekipmanlarla ustaca çekilmiş, montajlanmış video’lara ulaşabiliyor, konusunda uzman olan insanların anlattıklarını dinleyebiliyoruz. Ancak içerik kaynayan bu dijital dünyada, Banu’nun bu basit video’ları milyona yakın izlenme alıyor, tercih ediliyor.

İnsanı hipnoz eden bir etkisi var diyenler oluyor. Doğallığından ötürü izleniyor diyenler oluyor. Banu bence de çok doğal ancak galiba Banu’yu asıl izleme nedenimiz sadeliği.

Bence bu kadar süsün püsün, tüketim çılgınlığının içinde özlüyoruz sade yaşamları. Ya da sade yaşayan insanların gözünde mutluluk yakalamak bizi de mutlu ediyor, umut veriyor.

Tabi ki Banu’nun hal ve tavrıyla, konuşmasıyla alay edenler var.

Bir takipçisi sormuş Banu’ya; “İnsanların seninle dalga geçmesine bozulmuyor musun?”

Ve Banu’da kendi has doğallığıyla en güzel cevabı vermiş.

“Dalga geçilmesine aldırmıyorum, çünkü ben dalga geçilecek birşey yaptığımı düşünmüyorum. Erkek arkadaşımla birlikte günlük dışarıda ne yapacaksak onları çekiyoruz.

Normalde saçma hareket yapan insanları ünlü yapan insanlar, biz normal bir hareket yaptığımız zaman onu tuhaf buldular. Ama ben düşünüyorum ki her sevgili olan kişi bizim gibi piknik yapar, sonra sinemaya gider, sonra AVM gezer . Biz de aynı şeyleri yapıyoruz ama yaptığınız şeyleri yaptığımız halde kınıyorsunuz bazılarınız. Kınamayın diyorum ben!

Bence olduğun gibi devam et Banu! İnan özellikle bizler gibi büyük şehirde yaşayan insanlara ilham veriyorsun!