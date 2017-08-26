Klasik İtalyan Lezzetleri

Huzur deyince sizin aklınıza ne gelir? Nedense benim aklıma hemen İtalya’da kalabalık bir aile geliyor...

Büyük bir ağacın altına kurulmuş tahta uzun bir masa,

Masanın etrafında kahkahalarla kadeh kaldıran büyükler,

Bahçede koşuşturan çocuklar,

E tabi bir de İtalyan lezzetleriyle donatılmış mükellef bir sofra…



Bu hafta 2 günlüğüne Venedik'e gittim. Tabi İtalya havası alınca aklıma hemen huzur dolu bu sahne geldi ve çok sevdiğim İtalyan tariflerini sizlerle paylaşmak istedim.

Hepimizin aradığı huzuru bulması dileğiyle! Yarın görüşmek üzere.

Aioli





Malzemeler:

3 diş Sarımsak

Tuz

Karabiber

1 Yumurtanın Sarısı

1 çay kaşığı Hardal

500 ml Zeytinyağı

Limon suyu

Adımlar:

1- Sarımsağı ezin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.

2- Yumurta sarısı ve hardalı birlikte çırpın. Zeytinyağını yavaş yavaş ekleyin.

3- Limon ve sarımsak ekleyerek, ekmek ile ya da salata ve et yemekleriyle servis edebilirsiniz.

Saltimbocca

Malzemeler:

8 adet Dana Bonfile (İnce dövülmüş)

8 dilim Jambon

8 yaprak Adaçayı

1/2 bardak Mısır Nişastası

3 yemek kaşığı Zeytinyağı

2 yemek kaşığı Tereyağı

1 Limonun Suyu

Adımlar:

1- Bonfileleri tuz ve karabiberle tatlandırın. İçine birer yaprak adaçayı ve jambon koyarak rulo şeklinde sarın.

2- Etleri mısırı nişastasına bulayın. Kızgın zeytinyağı ve tereyağında her bir tarafını 2’şer dakika pirşirin. Afiyet olsun!

Lazanya





Malzemeler:

10-12 yaprak Lazanya

250 gram Kıyma

1/2 Soğan

2 diş Sarımsak

3 adet Domates

350 gram Mozzarella Peyniri

4 yemek kaşığı Parmesan Peyniri

1 yemek kaşığı Pesto sos

1 yemek kaşığı Domates Salçası

1 paket Labne (180 gram)

1 çay kaşığı Tatlı Kırmızı Biber

1 tatlı kaşığı Kekik

Zeytinyağı

Tuz, Karabiber, Şeker

Adımlar:

1- Kıymayı, soğanı ve sarımsağı kavurun. Tatlı kırmızı biber, kekik, tuz, karabiber ekleyin. Salçayı ekleyin kavurun. En son domatesleri ekleyip 10 dakika pişirin.

2- 250 gram Mozzarella Peyniri, 2 yemek kaşığı Parmesan Peyniri, Labne ve Pesto sosu güzelce karıştırın.

3- Lazanya yapraklarını serin, bir kat kıymalı sos, tekrar lazanya yaprakları ve üzerine peynirli sos olacak şekilde sıralayın. En üste tekrar lazanya yaprakları koyun.

4- Kalan mozzarella ve parmesan peynirini serpin. 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Afiyet olsun !