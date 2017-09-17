 Hizmette Sınır Yok

Meçle röflenin, fönle permanın anlamını zannederim bir çok kelimeden önce öğrendik. Bayılırdım küçükken annemle kuaföre gitmeye! Annem ve arkadaşlarının tırnaklarına kırmızı oje sürülürken sohbetlerini dinlemek, kuaförden çıkmadan aynaya attıkları dikkatli bakışları izlemek nedense çok hoşuma giderdi. Eğer uslu beklersem bir de üzerine “happy meal” kazanırdım üstelik!

Hal böyle olunca, Türk kızları olarak büyüdükçe kendimizi onların yerinde bulmamız çok normal. Hatta erken yaşta işi abartıp, estetiğe merak salmamız, botokstur, dolgudur, vitamindir, önümüze ne gelirse denek tahtası gibi koşa koşa yaptırmamız da… Ancak dün okuduğum bir haber, “pes” dedirtti!

Olay Nişantaşı’nda bir kafede gerçekleşiyor. Sarışın bir hanım bir anda çantasından iğnesini çıkartıp yanındaki hanıma tıkır tıkır botoks yapmaya başlıyor. Tamam, biz de alışkınız vakitten kazanalım diye fön çektirirken manikür yaptırmaya, aynı anda kaş aldırmaya ve hatta aynı anda kuaförümüzle dedikodu yapmaya… Ama bu kadarı fazla abartı değil mi? İki gün daha kaz ayaklarıyla gezmek, vakit bulunca doktora gitmek daha uygun, daha usturuplu olmaz mı?

Çocuklarımız bile restoranlarda, kafelerde fazla gürültü çıkartılmayacağını, hatta yemek yerken dirseklerini masaya koymayacaklarını biliyor. Koskoca kadınlar kafede botoks yaptırılmayacağını akıl edemiyor mu? Haydi olayın görgü boyutunu geçelim, zira ülkemizde görgü kurallarını es geçmek DNA’mıza kodlanmış gibi… Ancak hijyenik sakıncalarını da mı akıl edemiyoruz? 3-5 yaş genç gözükeceğiz diye, kafelerde neden kendimize bunu yapıyor, enfeksiyona kapıları sonuna kadar açıyoruz?

Babam doktor. Çok net hatırlıyorum 99 depreminde Yalova - İstanbul feribotunda depremzedelere yeterince steril koşullar altında serum takamadığı için günlerce uykusu kaçmıştı. Yapabileceği bir şey yoktu. Yardıma muhtaç binlerce depremzede vardı, ekipman yoktu. Mecburen sadece alkol kullanarak serum takmış, şartlar altında elinden gelenin en iyisini yapmıştı.

Kafede botoks yapan hanım “ameliyata yetişeceğim, hastamı mağdur etmek istemedim.” demiş. Senelerce Tıp Fakültesinde okumuş, hayatını sağlığa adamış hangi “doktor” kafede botoks yapar benim aklım almadı.

Memlekette normal insan kalmadı diyor, bu sefer farklı bir tarifle yazıyı noktalıyorum.

Haftaya yine beklerim!

Cildiniz için doğal maske tarifi:

1/2 Avokado

1/4 bardak Yulaf

2 yemek kaşığı Bal

1 çay kaşığı Limon Suyu

Adımlar:

1- Bütün malzemeleri karıştırarak birleştirin.

2- Yüzünüze sürün ve 20 dakika bekletin.

3- Ilık su ile durulayıp, nemlendiricinizi sürün.