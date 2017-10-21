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İdil Yazar

İdil Yazar

Hindistan Cevizi Hakkında Her Şey!

21 Ekim 2017

Biliyorsunuz son yıllarda bir anda trend olan besinler var. Mesela avokado, smoothie’ler ya da Japonya’nın meşhur matcha çayı… Bu besinlerden en meşhuru da kuşkusuz hindistan cevizi! Bir kaç sene önce yalnızca tatlıların üzerine serperdik hindistan cevizini. Ancak şuan sütü, yağı, yoğurdu, her şeyiyle bir anda mutfaklarımıza sık sık uğrar oldu. 

Hindistan cevizi tam bir lif deposu! Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, yaşlanmayı engelliyor, enerji sağlıyor, karın yağlarını eritiyor ve genel olarak sağlığımıza katkıda bulunuyor!

 

Geçen hafta mutfağıma Coco Mambo hindistan cevizlerinin sahibi Ayşe İyigündoğdu geldi. Ayşe Türkiye’ye Endonezya’dan hindistan cevizi getiriyor. Tabi Ayşe’yi bulmuşken, hindistan cevizi ile yapabileceğimiz bütün tarifleri öğrendim, sizlere de aktarmak istedim.

 

Hindistan cevizinin üzerinde bowling topu gibi 3 farklı nokta var. Bu  üç noktadan en zayıf olanı tirbüşon yardımıyla deliyor içine pipet sokarak suyunu içiyorsunuz. Kaliteli bir hindistan cevizinden yaklaşık 300 ml su çıkıyor.

Hindistan Cevizi Hakkında Her Şey

Hindistan cevizinin kabuğunun altında beyaz etli bir kısım var. Bu kısmı çiğ yiyebilir ya da süt yapmak için kullanabilirsiniz. Hindistan cevizini yatay olarak tutup, dairesel hareketlerle hindistan cevizi kıracağı ile vurarak kırabilirsiniz. Ardından içini çıkartıp, blender’dan geçirip, daha sonra da bir tülbent ile süzdükten sonra sütünüz de hazır!

 

Kabuğunu sakın atmayın, mutfakta kase olarak değerlendirebilirsiniz.

Hindistan Cevizi Hakkında Her Şey

Yoğurdu için; sütü bir tencereye alıp, hafif ısındıktan sonra tapioca (aktarlarda var) ilave edip 5-10 dakika daha pişiriyorsunuz. Ocaktan alıp hafif ılındıktan sonra içine eczanelerde bulabileceğiniz probiyotik tozu ilave edip, 24 saat mayalanmaya bırakıyorsunuz. Ardından yoğurdunuz da hazır.

 

İçinde hiç bir katkı maddesi olmadığı için süt ve yoğurdu 3 gün içinde tüketmekte fayda var!

 

Şimdiden afiyet olsun!

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