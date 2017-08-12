Hayat Baharatlı Güzel

Bazen biraz acıtacak, bazen yüzünüzü ekşitecek…

Bazen o kadar tatlı olacak ki, kaybetmekten korkutacak…

Bazen de fazla tuzlu gelecek, üzerine bir bardak soğuk su isteyecek.

Ancak renkli olacak. İnişleri, çıkışları olacak…

Acıtsa da, ekşitse de heyecanlandıracak.

Hayat gibi, yemekler de baharatlı olmalı bence. O ilk lokmayı aldığınız vakit, hissetmeli, şaşırmalı, heyecanlanmalısınız.

Benim gibi düşününenler için tavuk ve et yemekleriniz için 4 basit, ancak lezzetli baharat karışımı tarifimi paylaşacağım bugün.

Sofrada ve hayatta iştahınızı kaybetmemeniz dileğiyle!

Tavuk yemekleri için 1. karışım:

1,5 yemek kaşığı Tuz

1 yemek kaşığı Esmer Şeker

3 diş Sarımsak Sarımsak

Tavuk yemekleri için 2. karışım:

1 yemek kaşığı Tarçın

1 yemek kaşığı Kekik

Tuz

Karabiber

Et yemekleri için 1. karışım:

1 yemek kaşığı Sarımsak Tozu

1 yemek kaşığı Soğan Tozu

2 yemek kaşığı Paprika

Tuz

Et yemekleri için 2. karışım:

1 yemek kaşığı Kahve

1 çay kaşığı Kekik

1 çay kaşığı Kırmızı Biber

1/2 çay kaşığı Kimyon

1/2 çay kaşığı Sarımsak Tozu

1/2 çay kaşığı Soğan Tozu