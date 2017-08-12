MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>İdil YAZAR>Hayat Baharatlı Güzel
"İdil Yazar" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "İdil Yazar" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
İdil Yazar

İdil Yazar

Hayat Baharatlı Güzel

12 Ağustos 2017

Biliyorsunuz hayat baharatlı güzel…. 

Bazen biraz acıtacak, bazen yüzünüzü ekşitecek… 

Bazen o kadar tatlı olacak ki, kaybetmekten korkutacak… 

Bazen de fazla tuzlu gelecek, üzerine bir bardak soğuk su isteyecek.

Ancak renkli olacak. İnişleri, çıkışları olacak…

Acıtsa da, ekşitse de heyecanlandıracak.

Hayat Baharatlı Güzel

Hayat gibi, yemekler de baharatlı olmalı bence. O ilk lokmayı aldığınız vakit, hissetmeli, şaşırmalı, heyecanlanmalısınız.

Benim gibi düşününenler için tavuk ve et yemekleriniz için 4 basit, ancak lezzetli baharat karışımı tarifimi paylaşacağım bugün. 

Sofrada ve hayatta iştahınızı kaybetmemeniz dileğiyle!

Hayat Baharatlı Güzel

Tavuk yemekleri için 1. karışım:

1,5 yemek kaşığı Tuz

1 yemek kaşığı Esmer Şeker

3 diş Sarımsak Sarımsak

 

Tavuk yemekleri için 2. karışım:

1 yemek kaşığı Tarçın

1 yemek kaşığı Kekik

Tuz 

Karabiber

 

Et yemekleri için 1. karışım:

1 yemek kaşığı Sarımsak Tozu

1 yemek kaşığı Soğan Tozu 

2 yemek kaşığı Paprika 

Tuz

 

Et yemekleri için 2. karışım:

1 yemek kaşığı Kahve

1 çay kaşığı Kekik

1 çay kaşığı Kırmızı Biber

1/2 çay kaşığı Kimyon

1/2 çay kaşığı Sarımsak Tozu

1/2 çay kaşığı Soğan Tozu

X
﻿
İdil YAZAR İdil YAZARTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri