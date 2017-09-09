Good Vibes Only!

İngilizce başlık attığım için özür dilerim ancak bu yazıya başka başlık atmaya elim gitmedi. Biliyorsunuz son zamanlarda özellikle sosyal medyada herkes Hint gurusu misali hayatla ilgili “bilge” fikirler paylaşıyor.

Mesela belli bir yere gelmek için yıllarca savaş veren, gece gündüz çalışan, mücadele eden biri paylaştığı fotoğrafın altına “go with the flow” (kendini akışa bırak) yazabiliyor. Ya da normalde etrafına kan kusturan biri gülümseyerek fotoğraf paylaşıp, “good vibes, good life” (iyi enerji, iyi hayat) yazabiliyor.

Neden mi? Gerçekten hiç anlamıyorum.

Pozitif düşüncenin gücüne sonuna kadar inanırım. Hayata güvenirim, başıma gelen her şeyin altında bir iyilik ararım. Hatta bu kadar Pollyanna olduğum için çoğu zaman da kendime kızarım. Ama hayattan sadece pozitif şeyler beklemek, biraz yanıltıcı değil mi?

Özellikle yaşadığımız dünyada, “haber izleyemiyorum, moralim bozuluyor”, “etrafımdaki bütün negatif insanları hayatımdan çıkardım”, “artık sadece mutlu olduğum şeyleri yapıyorum” demek; biraz gamsızlık, hafif vurdumduymazlık değil mi?

Hayat hem tatlı, hem de tuzlu

İnişi de var, çıkışı da.

Bazen mutlu eder, bazen de mutsuz.

Eğer gerçekten mutlu olmak istiyorsak; hayatı olduğu gibi kabullenmek daha mantıklı değil mi?

Ve de son olarak; neden kendimizi akışa bırakalım? Özgür irademiz ve beynimizi kullanmak varken önümüze geleni kabul etmek akıllıca mı?

Unutmayın sadece ölü balıklar kendini akışa bırakır. Siz siz olun hayatınızın iplerini elinizden bırakmayın!

Yazıyı nefis bir levrek tarifiyle noktalıyorum. Yarın yine beklerim.

Fırında Levrek

Malzemeler:

120 gr 2 adet levrek fileto

2 Yemek kaşığı yeşil zeytin

1 Yemek kaşığı kapari

1 Dal taze soğan

5 Dal maydanoz

1 Dal biberiye

1 Limon Kabuğu

1 Diş sarımsak

Zeytinyağı

Tuz, Karabiber

Adımlar:

1- Levreklerin her iki tarafını kızgın tavada yaklaşık 1’er dakika mühürleyin.

2- Levreklerin dışındaki tüm malzemeleri rondodan geçirerek bir ezme elde edin.

3- Elde ettiğiniz ezmeyi iki levrek filetonun arasına sürün.

4- Fırında 8 dakika pişirin. Afiyet olsun!