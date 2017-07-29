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İdil Yazar

İdil Yazar

Food Art - Yemek Sanatı

29 Temmuz 2017

 “Yemek yapmak sanat mıdır?” sorusu yıllardır sanatçılar ve şefler arasında tartışılan bir konu. Aslında insanlığın başlangıcından beri yemek ve sanat arasında sıkı bir ilişkinin olduğunu biliyoruz.

Boya olmadığı zamanlarda çizimleri meyve suyu kullanarak yapan sanatçılar vardı. Aynı zamanda tarih boyunca yemek, çoğu sanatçı için ilham kaynağı ve konu olmuştur. 

 

Ben yemek yapmanın da sanat olduğunu düşünenlerdenim. Dünyanın önde gelen sayılı restoranlarında önünüze öyle tabaklar gelebiliyor ki, büyüleniyor, etkileniyor, ilham alabiliyorsunuz…


Son yıllarda ise gitgide büyüyen yeni bir akım var; Food Art. Food Art, sanatla yemeğin buluştuğu noktada ortaya çıkıyor. Eserlerinde yemekten ilham alan sanatçıların yanı sıra, bu akıma yaratıcı şef ve hatta baristalar da öncü olabiliyor.


Sizin için dünyanın farklı yerlerinden gözüme çarpan Food Art örneklerini toparladım. Siz ne dersiniz; yemek yapmak sanat mıdır?

Food Art - Yemek Sanatı

Avustralyalı sanatçı Tim Silver, büstlerin içinde ekmek pişiriyor.

Food Art - Yemek Sanatı

Fotoğrafçı Sam Kaplan’ın, sakızdan yaptığı heykel.

 Food Art - Yemek Sanatı

Red Hong Yi, Ai Weiwei’nin meşhur portesini tam 20,000 adet tohum kullanarak resmediyor.

 Food Art - Yemek Sanatı

Yujia Hu, sushi değil "shoe-shi" yapıyor. Milano’daki restoranında, Air Jordan yiyebilirsiniz.

 Food Art - Yemek Sanatı

Güney Koreli barista Lee Kang-bin, kahve köpüğünün üzerini dikkatlice boyayarak sanat eseri tadında latte'ler hazırlıyor. Bütün hazırlama süreci sadece 15 dakika sürüyor.

 

 

 

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