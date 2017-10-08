Dünya değişiyor... 

Ellerimiz kalem yerine tablet tutuyor...

İltifatlar sosyal medyadaki ‘beğen’ butonundan ediliyor...

Flirtleşmeler DM’den gerçekleşiyor...

Toplantılar video’lu aramayla yapılıyor…

Yani dijitalin bize sunduğu imkanlar bütün hayatımızı değiştiriyor. Kimimiz kendimizi fazlasıyla kaptırıyor, kimimiz ise acımasızca eleştiriyor, eski günleri mumla arıyoruz. Ancak bir gerçek var ki; bütün alışkanlıklarımızı artık sosyal medya belirliyor.

Tabi bu durum markaları da etkiliyor. Reklamlar dijitale dönüyor, araştırmalar facebook’tan yapılıyor, 15 dakikalık TV reklam filmleri 6 saniyelik youtube preroll’lerine dönüşüyor. Ve artık bütün defoların sosyal medyaya düştüğü anda milyonlara ulaşması sebebiyle markalar çok daha titiz davranmak zorunda kalıyor. Bize senelerce yanlış yapan dünya devleri bile kendilerine çeki düzen vermek durumunda kalıyor.

Mesela; McDonald’s! Doksanlı yıllarda çocuk olan bir çok yaşıtım gibi ben de "happy meal"dan nasibini fazlasıyla alan biriyim. Hala hayatta en sevdiğim şeylerden biri McDonald’sın patates kızartmasıdır. Ancak bu, senelerdir bize sağlıksız ve yapay yiyecekler sattığı gerçeğini değiştirmez. Hatırlarsanız geçen sene Jamie Oliver, McDonalds’a dava açmış, sattıkları yiyeceklerin insan beslenmesine uygun olmadığını kanıtlamıştı. Tabi bu dava sosyal medyada çığ etkisi yaratmış, çoğu kişi McDonalds’ı topa tutmuş, marka da tarifini sessizce değiştirmek zorunda kalmıştı.

Ve McDonald’s son olarak vegan burger de yapmaya başladı! Finlandiya’da piyasa çıkan bu ürünün yakında tüm dünyada satışa çıkması bekleniyor. Markanın hayvanlara karşı acımasız tutumu ve servis ettiği sağlıksız besinleri, sosyal medyada ile bu kadar eleştirilmeseydi bu adımları atar mıydı bilmiyorum. Ancak iyi ki attı.

Ne diyelim, geç olsun güç olmasın!

Vegan burger tarifi:

Malzemeler:

400 gram Nohut

360 gram Mısır

Paprika

Kişniş

Kimyon

2 yemek kaşığı Un

Zeytinyağı

1 adet Tomates

Marul

Turşu

Hamburger Ekmeği

Adımlar:

1- Nohut, mısır, un ve baharatları doğrayıcıdan geçirin. Daha sonra buzdolabında 10 dakika dinlendirin.

2- Dinlendirdiğiniz karışımdan elinizle hamburger köftesi yapın. Tavada önlü arkalı kızartın.

3- Hamburger ekmeklerine, marul, köfte, domates ve turşu koyarak servis edin. Afiyet olsun!