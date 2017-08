Dizikolizm!

Arkadaşınıza ya da sevgilinize “yeni bölümü izlemek için seni bekleyeceğim” diye söz verip, sonra sabredemeden gizli gizli izliyor musunuz?

Dizi karakterlerini fazla benimsiyor, kendinizi cast’ın bir parçasıymış gibi hissediyor musunuz?

Aynı anda aynı bölümü izlerken, arkadaşlarınızla mesajlaşıyor, durum kritiği yapıyor musunuz?

Bütün gün evde dizi izlemek için arkadaşlarınızı ekiyor, işinizi hiç düşünmeden kırıyor musunuz?

Eğer yukarıda sorulara cevabınız “evet” ise, siz de benim gibi bir dizikoliksiniz! Evet belki dışarıda yeterince vakit geçirmiyoruz, aktiviteden aktiviteye koşamıyoruz ama ne yapalım; hayat böyle de güzel!

İngilizce’de bizim gibiler için bir lakap var; “couch potato”; yani “koltuk patatesi”. Koltuk patatesliği oldukça eğlenceli ama abartılınca biraz tehlikeli bir durum olabiliyor.

Malum TV izlerken bir şeyler atıştırmadan olmaz. Bütün gün hareket etmeden dizi izleyip bir de üzerine durmadan yemek yerseniz, sonunda gerçek bir patatese dönebilirsiniz.

Koltuk Patateslerine Sağlıklı Çözümler

Ronan Byrne adında bir öğrenci bizim gibiler için nefis bir bisiklet tasarlamış. Cycflix, spor salonlarında gördüğümüz bisikletlere benziyor. Bisikleti bir bilgisayar aracılığıyla televizyonunuza bağlıyorsunuz.

Ve ancak spor yaparsanız Netflix izleyebiliyorsunuz!

2 bölüm Narcos mu izlemek istiyorsunuz? O zaman 30 dakika pedal çevirmeniz gerekli.

Orange is the New Black’in yeni sezonu mu gelmiş? Önce 10 km yol yapmalısınız!

İşin daha da güzel tarafı, Cycflix herkese açık, yani isterseniz internetten bir manuel yükleyip kendiniz kurulumunu yapabiliyorsunuz.

Ben kullanır mıyım; hayır! Daha durumum o kadar vahim değil, halimden şimdilik memnunum. Ama koltuk patatesi olmaktan suçluluk çekenlere duyurulur!

Yeri gelmişken dizi izlerken yemeyi çok sevdiğim sağlıklı atıştırmalık tariflerimi de aşağıya bırakıyorum. Yarın yine beklerim!

Sağlıklı Mini Burger

Malzemeler:

Tam Tahıllı Ekmek

300 gram Kıyma

1 tatlı kaşığı Worcester Sos

Tuz, Karabiber

1/2 avokado

1 yemek kaşığı Süzme Yoğurt

Sarımsak tozu

Yeşillik

Domates

Adımlar:

1- Kıyma, worcester sos, tuz ve karabiberi yoğurun ve ızgara tavada pişirin.

2- Avokadoyu ezin. Süzme yoğurt, sarımsak tozu, tuz ve karabiberle karıştırarak sos hazırlayın.

3- Ekmeklere sos sürün. 2 ekmeğin arasına yeşillik köfte ve domates koyarak servis edin. Afiyet olsun!

Humuslu Havuçlu Sandviç

2 dilim Çavdarlı Ekmek

1 adet Havuç

2 yemek kaşığı Humus

Kimyon

Kırmızı biber

Taze kişniş

Zeytinyağı

Adımlar:

1- Rendelenmiş havucu, zeytinyağında kimyon ve kırmızı biber ile soteleyin.

2- Ekmeklerin iki yüzüne de bolca humus sürün.

3- Arasına havuç ve kişniş yerleştirerek servis edin.

Fıstık Ezmeli Yulaflı Toplar

Malzemeler:

1 bardak Yulaf Ezmesi

1/2 bardak Fıstık Ezmesi

1/3 bardak Bal

4-5 adet Ceviz

3 yemek kaşığı Damla Çikolata

1 yemek kaşığı Keten Tohumu

2 yemek kaşığı Hindistan Cevizi

Adımlar:

1- Yulaf Ezmesini ve cevizi rondodan geçirerek un haline getirin.

2- Bütün malzemeyi bir kasede birleştirin, mikser ya da elinizle karıştırarak iç içe geçmesini sağlayın.

3- Elinizle top şeklini verin. Afiyet olsun!