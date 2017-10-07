 Besinler ilacınız, ilacınız besininiz olsun

Biliyorsunuz dünyada yeni trend besinlerin iyileştirici özelliğini kullanmak. Artık bir çok tıp fakültesinde “Food for Medicine” dersi veriliyor; yani geleceğin doktorları hastalar besinler ile nasıl tedavi edilir öğreniyor.

Besinleri ilaç niyetine kullanmak aslında Çinlilerin yüzyıllardır yaptığı bir şey. Ancak Hipokratın 2500 yıl önce keşfettiği bu bilgiyi, batı kültürü uzun bir süre kullanamadı. En ufak bir hastalığımızda hepimiz hemen ilaç dolabımıza koştuk.

Madem havalar soğudu hepimizin hastalandığı bir döneme girdik, ben de özellikle mevsim geçişlerinde her gün içmeye çalıştığım vitamin ve mineral deposu içecek tariflerimi toparladım.

Sağlıklı bir kış geçirmeniz dileğiyle.

Detox Juice 1:

3 salatalık

1 havuz

1/2 limon

1 çay kaşığı Zencefil

1/8 pancar

1/4 limon

1 avuç maydanoz

Detox Juice 2:

1 paket blueberry

2 adet Kivi

2 kereviz sapı

1/2 Misket Limonu

Marul

Detox Juice 3:

2 kereviz sapı

3 salatalık

bir avuç nane

1 bardak ananas

1/4 portakal

1 avuç ıspanak