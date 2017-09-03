Dünkü yazımda Yunan adalarından bahsetmiştim. Dün tatili erken bitirip İstanbul’a geldim. Yunan adalarının doğası, lezzetleri muazzam ancak ne yalan söyleyeyim bayramda İstanbul gibisi de yok! Trafik yok, kalabalık yok, gürültü yok… Bayramın son iki gününü sahilde uzun uzun yürüyüş ve evde bol bol keyif yaparak geçireceğim.

İşler güçler başlamadan, tatilin tadını dinlenerek çıkartmak isteyenlere bugün harika bir dizi ve üç nefis cheesecake tarifim var.

Haftaya görüşmek üzere!

Ozark

Ozark çok sürükleyici bir Netflix dizisi. Başrollerde Arrested Development’tan tanıdığımız Jason Bateman ve Laura Linney var. Oyunculuk mükemmel. Senaryo Breaking Bad’i hatırlatıyor. Oldukça çalışkan bir muhasebeci kendini bir anda Meksika’nın en büyük ikinci uyuşturucu mafyası için para aklarken buluyor. Mafyayla arası bozulunca, ailesini korumak için türlü türlü oyun ve hilelerle zaman kazanmaya çalışıyor ve işler iyice karışıyor.

Şöyle güzel bir dizi arıyorum diyenlere tavsiyemdir!

3 nefis Cheesecake tarifi:

İspanyol Bask Cheesecake

Malzemeler:

4 adet Yumurta

2 paket Krema

3 paket Krem Peyniri

1 yemek kaşığı Un

1 bardak + 5 yemek kaşığı Şeker

Tereyağı

Adımlar:

1- Yumurtalarınızı hafif köpürünceye kadar 2-3 dakika çırpın. Oda sıcaklığındaki krem peynirini 5-6 dakika iyice karışana kadar çırpın.

2- Şekeri ekleyin, 2-3 dakika daha çırpın. Şeker karışınca kremaları ekleyin 3-4 dakika çırpın.

3- En son unu ekleyin herşey karışınca, yağladığınız ve yağlı kağıt serdiğiniz kelepçeli kalıba dökün.

4- Önceden ısıttığınız 200 derece fırında üzeri koyu kahverengi olana kadar 50-55 dakika pişirin.

5- Servis etmeden önce soğumasını bekleyin. Afiyet olsun!

Cheesecake’li Kek

Malzemeler:

Kek için:

2 adet Yumurta

1/2 su bardağı Şeker

1 su bardağı Süt

2 yemek kaşığı Tereyağı

1,5 su bardağı Un

1 paket Hamur Kabartma Tozu

Vanilya Özütü

2 yemek kaşığı Kakao

Cheesecake İçin:

500 gr Labne

3 adet Yumurta

1/2 su bardağı Toz şeker

1 yemek kaşığı Mısır Nişastası

1 tatlı kaşığı Limon Kabuğu Rendesi

Adımlar:

Kek için:

1-Tereyağını eritin, kenara alın.

2- Yumurtaları ve şekeri çırpın.

3- Eritilmiş tereyağı, vanilya özütü ve sütü de ilave edip tekrar çırpın.

4- Un, kakao, kabartma tozunu da ilave edip tekrar çırpın.

Cheesecake için:

5- Labne ve şekeri çırpın.

6- Teker teker yumurtaları da ekleyip, hamura yedirin.

7- Nişastayı ve limon kabuğunu da ilave edip çırpın.

Birleştirmek için:

8- Kelepçeli kalıbın altına yağlı kağıt serin ve kenarlarını yağlayın.

9- Kek hamurunu kalıba dökün.

10- Ortasına yavaşça cheesecake hamurunu dökün ve fazla havanın çıkması için kalıbı bir kaç kez tezgaha vurun.

11- Önceden ısıtılmış 180° derece fırında yaklaşık 50 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

12- Oda sıcaklığına geldikten sonra kalıptan çıkartıp buzdolabında dinlendirin. Afiyet olsun!

Japon usulu Cheesecake

Malzemeler:

Krem Peynirli Harç:

250 gram Labne ya da Beyaz Krem Peynir

6 adet Yumurta Sarısı

60 gram Toz Şeker

60 gram Tereyağı

100 ml Süt

1 yemek kaşığı Limon Suyu

2 yemek kaşığı Limon Kabuğu Rendesi

60 gram Kek Unu

20 gram Mısır Nişastası

1 çay kaşığı Tuz

Mereng:

6 adet Yumurta Beyazı

1 çay kaşığı Tuz

60 gram Toz Şeker

Adımlar:

1- Fırını 200 derecede ısıtın.

2- Kelepçeli kek kalıbını, yağlayın ve yağlı kağıtla kaplayın.

3- Krem peynirini çırpın.

4- Yumurta sarılarını ekleyin ve çırpın.

5- Şekerin yarısını ekleyin ve çırpın.

6- Süt ve tereyağını tavada eritin, karışıma ekleyin ve çırpın.

7- Tuz, limon suyu ve limon kabuğu rendesini ekleyin ve çırpın.

8- Kek unu ve mısır nişastasını eleyerek ekleyin ve spatula ile hamura yedirin.

9- Yumurta beyazlarını tuzla birlikte çırpın.

10- Kalan şekeri yumurta beyazlarına ekleyin ve iyice koyulaşana kadar tekrar çırpın.

11- Yumurta beyazlarını, kek hamuruna yavaşça yedirin.

12- Fırınınızın en altına, içinde su olan bir fırın kabı yerleştirin.

13- Kek karışımını kelepçeli kalıba dökün. 200 derecede 20 dakika daha sonra 140 derecede 30 dakika, daha sonra kapattığınız fırında bir 30 dakika daha pişirin.

14- Fırın kabını açarak, kekin 20 dakika daha fırında ılınması için bekleyin. Afiyet olsun!