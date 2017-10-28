Balkabağı Tarifleri

Bayılırım balkabağına! Tatlı tuzlu fark etmeden girdiği her tarifi zenginleştirir, nefis bir aroma katar. Faydaları ise saymakla bitmez, mucizevi besinlerden biridir. Madem tam mevsimindeyiz, ben de sizler için balkabağı tariflerimi toparladım. Şimdiden afiyet olsun.