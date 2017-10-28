Bayılırım balkabağına! Tatlı tuzlu fark etmeden girdiği her tarifi zenginleştirir, nefis bir aroma katar. Faydaları ise saymakla bitmez, mucizevi besinlerden biridir. Madem tam mevsimindeyiz, ben de sizler için balkabağı tariflerimi toparladım. Şimdiden afiyet olsun.
Balkabağı Tarifleri
Balkabaklı Humus
Malzemeler:
250 gram balkabağı püresi
200 gram haşlanmış nohut
2 yemek kaşığı Tahin
1 yemek kaşığı Limon suyu
1 çay kaşığı Kimyon
1 adet Sarımsak
2 yemek kaşığı Taze Kişniş
Zeytinyağı
Adımlar:
Bütün malzemeleri doğrayıcıdan geçirin. Taze kişniş ile servis edin.
Armutlu Balkabağı Çorbası
Malzemeler:
3 dilim Balkabağı
1 adet Armut
2 litre Tavuk Suyu
1 adet Soğan
5 diş Sarımsak
Çok az Tarçın
Kırmızıbiber
Tuz
Karabiber
1 yemek kaşığı Zencefil
ADIMLAR
Balkabağı, armut ve sarımsağı fırın tepsisine alın önceden ısıtılmış 200 derece fırında yumuşayana kadar (40 dakika) pişirin.
Soğanı kavurun, zencefili ekleyip tekrar kavurun.
Soğan ve sarımsağa fırınlanmış balkabağı, armut, baharatlar ve suyu ekleyin, 20 dakika pişirin.
Blender’dan geçirin. Afiyet olsun!
Balkabaklı Kek
Malzemeler:
500 gram un
2 su bardağı Şeker
1 paket Hamur Kabartma Tozu
1 tatlı kaşığı Karbonat
1 çay kaşığı Tarçın
1 çay kaşığı Zencefil
1,5 su bardağı Balkabağı Püresi
1,5 su bardağı Damla Çikolata
4 adet Yumurta
1 su bardağı Sıvıyağ
1 Portakal Kabuğu Rendesi
ADIMLAR
Balkabağı püresi, şeker ve yumurtaları çırpın.
Sıvıyağı ekleyin, tekrar çırpın.
Un, kabartma tozu, karbonat, zencefil ve tarçını bir kasede birleştirin.
Kek karışımına kuru malzemeleri ekleyin, karışana kadar çırpın. En son damla çikolatayı ekleyip spatula ile karıştırın.
Kek hamurunu, önceden yağladığınız fırın kabına alın ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 50 dakika pişirin. Afiyet olsun!
Kabak Tatlısı
Malzemeler:
1 kilo Balkabağı
1,5 su bardağı Şeker
1/2 su bardağı Pekmez
50 gram Ceviz
4 adet Karanfil
Kaymak
Tahin
Adımlar:
Kabakları tencereye alın, üzerine şekeri koyun ve kısık ateşte, kabaklar yumuşayana dek 50 – 60 dakika pişirin.
Pişen kabakların üzerine pekmezi dökün, karanfil tanelerini koyun ve önceden ısıttığınız 180 derece fırında 15 dakika daha pişirin.
Manda kaymağı, tahin ve cevizle servis edin. Afiyet olsun!