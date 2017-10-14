Mutlaka denk gelmişsinizdir, şu aralar sosyal medyada aşure çok trend! Herkes kavanozları çiçeklerle süslemiş, gümüşleri ovmuş, süslü püslü sunumlar ile pişirdikleri aşurenin türlü türlü fotoğraflarını paylaşıyor. Mutfağa hiç girmeyen arkadaşlarım bile buğdayı nohutu bir gece önceden suya koyuyor, aktarlarda harıl harıl karanfil suyu arıyor.
Aşuresiz Yakalanma!
Aşurenin anlamı büyük. Misafirperverliğimizin, paylaşma kültürümüzün inceliklerinden. Süsü püsü, gösterişi bir kenara bırakıp esas bu özelliğini sahiplenmemiz gerektiğini düşünüyor, aşure tarifimi aşağıda paylaşıyorum.
Yarın yine beklerim.
AŞURE
Malzemeler:
2 su bardağı Aşurelik Buğday
1 su bardağı Nohut
1 su bardağı Fasulye
1 kase Kuru Kayısı
1 kase Dolmalık Fıstık
1 kase Fındık
1/2 kase File Badem
1 çay kaşığı Zencefil
1 çubuk Tarçın
1/8 Muskat Rendesi
2 çay kaşığı Vanilya Özütü
1 yemek kaşığı Buğday Nişastası
1 bardak Süt
1 Portakal Kabuğu Rendesi
1 Limon Kabuğu Rendesi
2 bardak Şeker
Tuz
Üzeri için:
Nar
Kuru İncir
Badem
Turnayemişi
Ceviz
Adımlar:
1- Buğday, nohut ve fasulyeyi ayrı kaplarda bir gece suda bekletin
2- Süzdüğünüz, nohut, fasulye ve buğdayı ayrı tencerelerde haşlayın. Buğdayı haşladığınız su 5 litre olacak.
3- Haşlanan nohut ve fasulyeyi süzün.
4- Nohut ve fasulyeyi pişen buğdaya ekleyin. (buğdayı süzmüyoruz)
5- Kuru kayısı, dolmalık fıstık, fındık, badem, zencefil, tarçın, muskat, tuz, vanilya özütü, portakal ve limon kabuğunu da ekleyip karışıtırın.
6- Buğday nişastasını 1 bardak sütte açıp, yavaş yavaş aşureye ilave edin. 10 dakika daha pişirip altını kapatın.
7- Aşureyi kaselere alın, üzerini dilediğiniz gibi süsleyerek servis edin.
Püf noktaları:
Buğdayı bol suda haşlarsanız, hem su ilavesi yapmanıza gerek kalmaz hem de kıvamı daha güzel olur.
Nohut ve fasulyeyi önceden haşlayabilirsiniz.
Aşure malzemelerinin dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
Süt eklerseniz aşurenizin rengi beyaz olur.