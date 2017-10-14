Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>İdil YAZAR>Aşuresiz Yakalanma!
"İdil Yazar" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "İdil Yazar" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
İdil Yazar

İdil Yazar

Aşuresiz Yakalanma!

14 Ekim 2017

Mutlaka denk gelmişsinizdir, şu aralar sosyal medyada aşure çok trend! Herkes kavanozları çiçeklerle süslemiş, gümüşleri ovmuş, süslü püslü sunumlar ile pişirdikleri aşurenin türlü türlü fotoğraflarını paylaşıyor. Mutfağa hiç girmeyen arkadaşlarım bile buğdayı nohutu bir gece önceden suya koyuyor, aktarlarda harıl harıl karanfil suyu arıyor.

Aşurenin anlamı büyük. Misafirperverliğimizin, paylaşma kültürümüzün inceliklerinden. Süsü püsü, gösterişi bir kenara bırakıp esas bu özelliğini sahiplenmemiz gerektiğini düşünüyor, aşure tarifimi aşağıda paylaşıyorum.

 

Yarın yine beklerim.

 

AŞURE

Malzemeler:

2 su bardağı Aşurelik Buğday

1 su bardağı Nohut

1 su bardağı Fasulye

1 kase Kuru Kayısı

1 kase Dolmalık Fıstık

1 kase Fındık

1/2 kase File Badem

1 çay kaşığı Zencefil

1 çubuk Tarçın

1/8 Muskat Rendesi

2 çay kaşığı Vanilya Özütü

1 yemek kaşığı Buğday Nişastası

1 bardak Süt

1 Portakal Kabuğu Rendesi

1 Limon Kabuğu Rendesi

2 bardak Şeker

Tuz

 

Üzeri için:

Nar

Kuru İncir

Badem

Turnayemişi

Ceviz

 

Adımlar:

1- Buğday, nohut ve fasulyeyi ayrı kaplarda bir gece suda bekletin

2- Süzdüğünüz, nohut, fasulye ve buğdayı ayrı tencerelerde haşlayın. Buğdayı haşladığınız su 5 litre olacak.

3- Haşlanan nohut ve fasulyeyi süzün.

4- Nohut ve fasulyeyi pişen buğdaya ekleyin. (buğdayı süzmüyoruz)

5- Kuru kayısı, dolmalık fıstık, fındık, badem, zencefil, tarçın, muskat, tuz, vanilya özütü, portakal ve limon kabuğunu da ekleyip karışıtırın.

6- Buğday nişastasını 1 bardak sütte açıp, yavaş yavaş aşureye ilave edin. 10 dakika daha pişirip altını kapatın.

7- Aşureyi kaselere alın, üzerini dilediğiniz gibi süsleyerek servis edin.

 

Püf noktaları:

Buğdayı bol suda haşlarsanız, hem su ilavesi yapmanıza gerek kalmaz hem de kıvamı daha güzel olur.

Nohut ve fasulyeyi önceden haşlayabilirsiniz.

Aşure malzemelerinin dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Süt eklerseniz aşurenizin rengi beyaz olur.

X
﻿
İdil YAZAR İdil YAZARTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri