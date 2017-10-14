Aşuresiz Yakalanma!

Mutlaka denk gelmişsinizdir, şu aralar sosyal medyada aşure çok trend! Herkes kavanozları çiçeklerle süslemiş, gümüşleri ovmuş, süslü püslü sunumlar ile pişirdikleri aşurenin türlü türlü fotoğraflarını paylaşıyor. Mutfağa hiç girmeyen arkadaşlarım bile buğdayı nohutu bir gece önceden suya koyuyor, aktarlarda harıl harıl karanfil suyu arıyor.