Kendim de dahil olmak üzere etrafımdaki herkesin derdi aynı.

Zaman yetmiyor! Zamanla bitmek bilmeyen bir yarış halindeyiz. Trafikte iş halletmeye çalışıyoruz, çocuğumuzla oynarken email gönderiyoruz. Aynı anda 10 işi birden yapıyor, elimizden geldiğince her yere yetişmeye, her şeyi yapmaya gayret gösteriyoruz.

Bütün bu koşturmaya rağmen çoğu zaman işleri bitiremeden günümüz bitiyor, aklımızda yapılması gerekenler, zamanın yetersizliğinden söylenerek yatağa gidiyoruz.

PEKİ BU ZAMAN NEREYE GİDİYOR?

İşte Nike yeni kampanyasında bu sorunun cevabını veriyor ve farkındalık yaratıyor. Hem de biraz ürkütücü bir tonda!

Nike deyince akla koşan, spor yapan, kaslı, güçlü, güzel insanlar gelir. Nike, reklam kampanyalarında genelde hep spor yapmaya özendiren görsellere yer verir.

Ancak bu sefer, bambaşka bir yol izlemiş ve çok güçlü bir video hazırlamış. Video’da, siyah ekran üzerinde akan yazı ve yazıyı okuyan robotik bir kadın sesi var. Ayakkabı yok, sporcular yok, Nike ile ilgili hiçbir şey yok.

Video, TV izleyerek, ünlüleri takip ederek, telefonda özçekim yaparak, dizi izleyerek, tanımadığımız insanların fotoğraflarına bakarak harcağımız zaman ile dalga geçiyor. Robotik ses sustuğunda, tik tak saat sesi başlıyor. Ekranda ilk önce “Zaman Değerlidir” yazıyor, sonunda da “Bugün koşuyor muyuz?” sorusu çıkıyor ve bitiyor.

Video’da, reklam izleyerek geçirmek zorunda kaldığımız zamandan bahsetmemişler ama olsun, yine de çok gerçekçi ve güçlü!

Aynı zamanda yazının girişinde sorduğumuz sorunun da cevabı niteliğinde, çünkü zamanımızın çoğunu Nike'ın da söylediği gibi maalesef ekrana bakarak kaybediyoruz.

Maalesef zamanımızı iyi yönetemiyoruz. Sürekli yoğunuz ve aynı anda çok aktivite yaparak zaman kazanmaya çalışıyoruz. Sonuç olarak ortaya yorgun bünyeler ve stresli zihinler çıkıyor.

DURMAYI ÖĞRENMEK ŞART

Özellikle bizim jenerasyonun bu “koşturma” sorununa cevabı geçen hafta gittiğim Güney Kore gezisinde buldum.

Dünya hızlı, Kore daha da hızlı. İnsanların vızır vızır çalıştıkları bir ülke. Şirketlere aynı anda yüzlerce kişi giriyor, çıkıyor, herkes hızlı adımlarla sürekli çalışıyor. Bizi Kore’de çok güzel ağırlayan LG Türkiye ekibi, yoğun bir günün ardından geleneksel bir Kore evine, çay seremonisine götürdü.

Çay içmek Güney Kore’de çok ciddi bir ritüel. Bir kere tam bir saat sürüyor! Çayın demlenmesi, içmeden önce uygun ısıya gelmesi, misafire şiirsel hareketler ile servis edilmesi gerekiyor.

Bir bardak çay için bir saat, koşuşturmaya alışmış bizlere çok uzun geldi! Tam oflamaya poflamaya başlamıştık ki, ev sahibi bize beklemenin aslında çay için olmadığını, hızlı akan hayatın içinde durmayı öğrenmek için olduğunu anlattı. Ne güzel değil mi?

Sizi bilmem ama benim yeni yıl kararlarımın arasında, arada durup nefes almayı öğrenmek ve aynı anda birden fazla iş yapmaktan vazgeçmek var.

Ekranda geçirdiğim zamanı biraz azaltırsam vakit yaratabilirim diye düşünüyorum, siz ne dersiniz?

Madem çay dedik çayın yanına harika gidecek şekerli kurabiye tarifim ile yazıyı noktalayalım. İsterseniz siz de benim gibi süsleyebilir, yeni yıl için servis edebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere!

YILBAŞI KURABİYESİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

230 gram Un (1 + 3/4 bardak)

150 gram Şeker (3/4 bardak)



110 gram Tereyağı (1/2 bardak)

2 Yumurta

1 çay kaşığı Vanilya Özütü

1 çay kaşığı Kabartma Tozu

1 çay kaşığı Tuz

1 yumurta beyazı

1 çay kaşığı Limon Suyu

165 gram Pudra Şekeri (1 + 1/2 bardak)

SÜSLEMEK İÇİN

Pasta Süsü



Toz Antep Fıstığı



Hindistan Cevizi



Gojiberry / Kurutulmuş Çilek



Gıda Boyası

ADIMLAR:



1- Oda sıcaklığındaki tereyağını çırpın, krema kıvamına gelince şekeri ekleyin, 2-3 dakika daha çırpın.

2- Kurabiye hamuruna, vanilya özütünü ve karıştırarak teker teker yumurtaları ekleyin, tekrar çırpın.

3- Un, kabartma tozu ve tuzu bir kasede birleştirin, karıştırın, kurabiye hamuruna ekleyin ve herşey bir araya gelene kadar 1-2 dakika daha çırpın.

4- Hazırladığınız hamuru, iki eşit parçaya bölün ve streç filme sararak buzdolabında minimum 1 saat dinlendirin.

5- Dinlendirdiğiniz hamuru, unlu bir tezgahta kalem kalınlığında açın, kalıplar kullanarak şekiller çıkartın.

6- Şekilli kurabiyelerinizi 175 derecede önceden ısınmış fırında 8-10 dakika pişirin. Tepside ilk sıcaklığı geçtikten sonra, başka bir tabağa alın ve soğuması için bekleyin.

7- Yumurta beyazı ile limon suyu ve elenmiş pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar çırpın. Dilerseniz gıda boyası ile renklendirin.

8- Soğuyan kurabiyelerinizi ilk önce kremaya daha sonra da süslere batırarak süsleyin. Kuruması için 2 saat bekletin. Afiyet olsun!

Not: Kurabiye hamurunuzu buzluğa kaldırıp, daha sonra kullanmak üzere saklayabilirsiniz.