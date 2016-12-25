Yılbaşı Gecesi Ne Yemeli?

Büyük sofralar kurmak, saatlerce hamur açmak, sevdiklerimizi tıka basa doyurmak bizden sorulur! Bayram sofrası, ramazan sofrası, doğum günü sofrası, çay sofrası, yılbaşı sofrası… Maksat yemek olsun, en tembelimiz bile gocunmadan çalışır, didinir imkanlarımız dahilinde en güzel sofrayı hazırlayıveririz.

Peki yeni yıl soframızda neler olmalı? Bugün sizlerle, farklı kültürlerin yeni yıla girerken şans getirmesi için neler yediklerini paylaşacağım. Umuda çok ihtiyacımız olan bu günlerde belki yüzümüzü güldürür, bakarsınız şans getirir.

İŞTE YENİ YILDA ŞANS GETİREN YİYECEKLER

Japonya: Japonlar yeni yıla girerken, “uzun ömürlülük” için mutlaka noodle (erişte) yiyor. Noodle’ı pişirirken kırmamak işin püf noktası!

Amerika Birleşik Devletleri: Amerikalılar yeni yıl sofralarında mısır ekmeğine yer veriyor. Mısır ekmeğinin rengi altın sarısı olduğu için, zenginlik getireceğine inanıyorlar.

Norveç: Norveçlilerin yeni yıl sofrasında bildiğimiz sütlaç var. Hazırladıkları sütlaçlardan birinin içine badem saklıyorlar. Bademi bulanın, yeni yılda çok şanslı olacağına inanıyorlar.



Polonya: Polonya halkı, refah getirdiğine inandıkları için yeni yıl sofralarında tercihlerini, ringa balığından yana kullanıyor.

İspanya: İspanyollar, gece yarısı geldiğinde tam 12 tane üzüm yiyor. Eğer üzüm yemezlerse, yeni yılın kötü geçeceğine inanıyorlar.



Almanya: Almanlar zenginlik için Lahana Turşusunu tercih ediyor.



İtalya: İtalyan’lar altın parayı andırdığı için mercimek tercih ediyor.

Filipinler: Filipinliler, yılbaşı gecesinde, portakal, karpuz, elma gibi 12 tane yuvarlak meyve yiyor. Yuvarlak meyvelerin şans getireceğine inanıyorlar.



GÜZEL BİR YILBAŞI MENÜSÜ



"Ben şansa inanmam, bana güzel bir yılbaşı menüsü söyle" diyenler için; hem değişik, hem lezzetli, hem de nispeten daha pratik bir yılbaşı menüm var.



Tarifler aşağıda, denerseniz ne mutlu bana! Haftaya görüşmek üzere.



Badem Çorbası:





Malzemeler:

250 ml Tavuk Suyu

250 ml Süt

1,5 yemek kaşığı Tereyağı

1 yemek kaşığı Un

130 gram Çiğ Badem

1/2 çay kaşığu Yenibahar

Tuz, Karabiber

Adımlar:



1- Bademlerden 2 yemek kaşığı kadarını ince ince doğrayın, kalanını rondodan un ufak olacak şekilde geçirin.

2- 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Kızınca unu ekleyip 2-3 dakika kavurun. Daha sonra un ufak olan bademleri de ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

3- Önce sütü, ardından tavuk suyunu, sürekli karıştırarak azar azar ekleyin.

4- Yenibahar, tuz ve karabiber ekleyip çorbanızı kaynama noktasına getirin. Altını kısıp 10-15 dakika pişirin.

5- Kalan tereyağı ile ince doğradığınız bademleri bir tavada kavurup çorbanın üzerini süsleyin.

Not: Badem Çorbasına renk katmak isterseniz, kaselere aldıktan sonra maydanoz da ekleyebilirsiniz, lezzeti çok yakışacaktır.

YILBAŞI HİNDİSİ



Malzemeler:



4 adet Soğan

4 adet Havuç

1/2 adet Kereviz

1 demet Maydanoz

6-7 dal Taze Kekik

2 adet Portakal

8 diş Sarımsak

250 gram Tereyağı

500 ml Tavuk Suyu

5 kilo Hindi

Tuz, Karabiber

Adımlar:



1- Oda sıcaklığında tereyağına, kekik yaprakları, ince doğranmış maydanoz, 2 portakalın kabuğunun rendesi, 4 diş ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiber ekleyin ve karıştırın.,

2- Parmaklarınızdan yardım alarak, hindinizin göğüs kısmındaki deriyle etin arasında cepler oluşturun. Hazırladığınız tereyağından parçalar alarak ceplere sokun. Kalan tereyağını, hindinin üzerine ovarak sürün.

3- Hindinin içine bir soğan, ikiye böldüğünüz portakallar ve maydanoz saplarını yerleştirin.

4- Gelişigüzel doğranmış, soğan, havuç ve kerevizi bir fırın tepsisine alın. Üzerine tavuk suyunu dökün. Hindiyi sebzelerin üzerine oturtun.

5- Üzerine folyoyla kapatarak 180 derece fırında 2 saat pişirin.

6- 2 saat pişen Hindiyi fırından alın, üzerini açın, tepside biriken sudan üzerine gezdirin ve tekrar fırına alarak 1 saat 15 dakika daha pişirin. Eğer bu süre içinde hindinizi bir kere daha fırından alıp üzerine tekrar tepsideki sudan gezdirirseniz daha iyi olur.

7- Pişen hindinin üzerini folyo ile kapatıp, oda sıcaklığında 45 dakika – 1 saat dinlendirin. Afiyet olsun!



İÇ PİLAV

Malzemeler:



500 gram Pirinç (2 bardak)

750 ml Et Suyu (3 bardak)

100 gram Tereyağı (5 yemek kaşığı)

1 adet Soğan

2 yemek kaşığı Domates Salçası

100 gram Ciğer

1 tatlı kaşığı Toz Şeker

2 yemek kaşığı çam fıstığı

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 demet Dereotu

Tarçın

Yenibahar

Tuz, karabiber

Adımlar:



1- Pirinci minimum yarım saat sıcak suda bekletin süzün ve soğuk suda güzelce yıkayın.

2- Zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı tereyağını kızdırın, tuz ve karabiberle tatlandırdığınız ciğerleri soteleyin, kenara alın.

3- Kalan tereyağını aynı tencereye ekleyin, soğan ve fıstıkları kavurun. Renk alınca, pirinci ekleyin ve 10 dakika kavurun.

4- Salçayı ekleyin kavurun, baharatları ve kuş üzümünü ekleyip tekrar kavurun ve sıcak et suyunu ekleyin. Kaynayınca altını kısın, suyunu çekene kadar pişirin.

5- Suyunu çeken pirince dereotu ve ciğerleri ekleyin, karıştırın, 15-20 dakika dinlendirin. Afiyet olsun!



KROKANLI PARFE

Malzemeler:



2 adet Yumurta

1 paket Kremşanti

3 yemek kaşığı Pudra Şekeri

Vanilya Özütü

1 tutam tuz

200 ml Soğuk Süt

100 gram Krokan



Adımlar:



1- Yumurta beyazlarını, bir tutam tuz ile birlikte kar kıvamına gelene kadar çırpın.

2- Pudra şekerini ekleyin tekrar çırpın.

3- Süt ve toz kremşantiyi koyu bir kıvama gelene kadar çırpın. Vanilya özütünü ekleyin, tekrar çırpın.

4- Kremşantiyi, yumurta beyazlarına spatula yardımıyla yavaşça yedirin.

5- Parfenin içine krokan ekleyin. Cam kaselere alın ve buzlukta minimum 5 saat dondurun. Afiyet olsun!