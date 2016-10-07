Yeryüzünde Cenneti buldum!

Başlığı görünce büyük ihtimalle ya Maldivler’den ya da Bora Bora’dan bahsedeceğim zannettiniz, ama yanıldınız.



Benim için cennet, uzun kumsallar ya da turkuaz okyanus demek değil. Bol bol yemek pişirilmeli mesela benim cennetimde. Yanyana bir sürü restoran isterim. Nefis kokuları, minnacık sokakları sarsın. Tabaklar yaratıcı olsun, daha önce tatmadığım yemekleri tadayım. Her bir lokma mutluluk versin ve biraz da şaşkınlık yaratsın. Etrafımdaki insanlar güleryüzlü ve medeni olsun. Nefis yemeklerin tadını çıkartırken sohbet edelim, hayatı paylaşalım.

Aslında böyle bir yer var; işte buyrun benim cennetim!

San Sebastian, İspanya'nın Bask bölgesinde ufak bir gastronomi şehri.

İspanya’da, hatta belki dünyada yiyebileceğiniz en güzel yemekleri burada tatmanız mümkün. İstanbul’dan Bilbao’ya uçup, San Sebastian’a arabayla geçiyorsunuz. Toplamda 6 saat süren bir yolculuk, ama değiyor.

Upuzun, nefis bir kumsalı var. Yaz aylarında gidip, yemek ve deniz keyfini bir arada yaşamak mümkün.







BOL YILDIZLI!

San Sebastian, dünyada en çok Michelin yıldızına sahip şehirlerden bir tanesi. San Sebastian’daki restoranlarda sadece iyi yemek yemiyorsunuz, şeflerin yaratıcılığına hayran kalıp unutulmaz bir deneyim yaşıyorsunuz. Baştan uyarayım, herkese göre değil. Farklı tatlara, yeniliklere açık olmak gerekiyor. Yemeği bir deneyim olarak görüyorsanız, moleküler gastronomiye de biraz merakınız varsa, işte o zaman mutlaka gidilmeli!

İşte, yemeğe meraklı herkesin San Sebastian’da gitmesi gereken restoranlar:

MUGARİTZ:

Dünyanın en iyi 7. restoranı, aynı zamanda San Sebastian’daki restoranlar arasında en deneysel olanı. Ambiyansı çok sade. Bembeyaz ve sessiz, hal böyle olunca bütün odak noktanız yemek oluyor. Degüstasyon menüsünde yer alan 20’den fazla yaratıcı tabak, sizleri ardarda şaşırtıyor. Yaklaşık 4-5 saat süren bu yolculuğun kapanışını “ Yedi Ölümcül Günah” diye adlandırdıkları 7 tatlı sunumuyla yapıyorlar. Gittiğim en özel restoranlardan biriydi.





ARZAK:

San Sebastian’ın belki de en bilindik restoranı. Juan Mari Arzak ve kızı Elena Arzak tarafından yönetiliyor. Baba 74 yaşına geldiği için, yükün büyük kısmı kızında. Ambiyansı, Mugarizt’e göre daha sıcak, yemekleri de daha oturaklı.

Sunumlar oldukça şaşırtıcı, yemeğinizi yeri geliyor tabletin üzerinden yiyorsunuz, yeri geliyor teneke kutudan. Mugaritz kadar deneysel olmadığı için, Arzak risk almayanlar için daha iyi bir alternatif. Şefi Elena, güllü lokumu çok seviyor. Giderken bir kutu götürürseniz, özel mutfak turunu da garantiye almış olursunuz.













RESTAURANTE MARTİN BERASATEGUİ

Yeşillikler içinde bir restoran. Ambiyansı harika. Burada sizi yaklaşık 14 tabak bekliyor. Sunumlar ve lezzetler olağanüstü.

Yemek bittikten sonra Martin Berasategui tek tek masaları gezip, misafirleriyle sohbet ediyor. Bu esnada göz yaşları içinde yetenekli şefe sarılan birini görürseniz şaşırmayın.







ASADOR ETXEBARRİ



San Sebastian’la La Rioja arasında, tam da “ Kesin kaybolduk, burada restoran olamaz!” dediğiniz anda karşınıza çıkan harika bir restoran. Ambiyansı sıcacık. Şefi Victor Arguinzoniz, dünyanın en iyi ızgara ustası olarak biliniyor. Hiç düşünmeden tadım menüsünü seçip, kendinizi müthiş lezzetlere bırakmanızı tavsiye ederim.









AZURMENDİ:

Azurmendi aslında San Sebastian’da değil, Bilbao’da. Havaalanına çok yakın olduğu için, uçaktan inince gidip, kendinize müthiş bir yemek ısmarlayabilirsiniz. Azurmendi’nin muhteşem deneyimi, daha arabanızdan iner inmez başlıyor. Sizi özel bahçelerinde minicik bir piknik sepeti ile karşılıyorlar ve daha o saniye sizi neyin beklediğini anlıyorsunuz. Gelen her tabakta farklı hisler yaşıyorsunuz. Yemekler o kadar iyi ki, bir ara gözlerimin dolduğunu hatırlıyorum. Mutlaka tavsiye ederim.













San Sebastian'da çok meşhur olan pratik bir meze tarifimle yazımı noktalıyorum. Tatlı-tuzlu bir arada sevenler için ideal. Yarın yine beklerim!





PASTIRMALI KEÇİ PEYNİRLİ HURMA:







Malzemeler



10 adet Hurma

10 dilim Pastırma

3 yk Keçi Peyniri



Adımlar



1-Hurmaların çekirdeklerini çıkartın.

2-Bir çay kaşığı yardımıyla hurmaların içine keçi peyniri ilave edin.

3-Hurmaları pastırmayla sarıp, kürdanla sabitleyin.

4-Pastırmalı keçi peynirli hurmaları tavada renk alana kadar soteleyin. Afiyet olsun!