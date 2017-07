Yeryüzünde Cenneti buldum - 2

Bugün ise, San Sebastian’ın bence esas özelliğini, şehrin içindeki minik pinxtos barlarını yazacağım. Öğle saatleri olunca, bütün San Sebastian halkı kendini "Parte Viaja" ya yani bu barların yer aldığı bölgeye atıyor. Daracık sokaklarda hem yemek yiyorlar hem de sosyalleşiyorlar.

ÖNCE GÖZÜNÜZ DOYUYOR

Barların tezgahlarına, çeşit çeşit yemekler diziliyor. Çıtır çıtır ekmeklerin üzerinde jambonlar, taptaze deniz mahsülleri, kırmızının her tonunu barından şarküteri köşesi ve mis gibi peynirler... İçeri girince, önce görsellikten etkileniyorsunuz. Her şey o kadar lezzetli ki, girdiğiniz barda kalıp herşeyi tatmak istiyorsunuz. Kendinizi tutun! Buradaki her bir barın spesiyali farklı, tek bir yerde yemek yok, hepsini tek tek gezmelisiniz.

Tura başlamadan önce kaldığınız otelden bir pintxos bar haritası alın ve kendinizi hemen bu nefis lezzetlere bırakın!

İşte mutlaka gitmeniz gereken Pinxtos Barlar:

BAR GOİZ ARGİ

San Sebastian’daki yemek turunuza burada, birer porsiyon Brocheta de Gambas (Karides) yiyerek başlayın. Mükemmel pişmiş karideslerden birer porsiyon daha yemek isteyeceksiniz ama dediğim gibi daha bir sürü lezzet sizi bekliyor!

BAR GANBARA

En iyi pinxtos barlardan biri. Ne yerseniz yiyin, beğeneceğinizi garanti edebilirim. Benim için yıldızı; Yengeçli Tart; “Txangurro”.

LE CUCHARA DE SAN TELMO

San Sebastian’daki favorim! Diğer pinxtos barların aksine, daha modern yemekler sunuyor. Hayatımda yediğim en iyi Foie Gras burada. Özel sosunda, ağır ağır pişen Dana Yanağı da, Le Cuchara de San Telmo'nun yıldızlarından!

EL TAMBORİL

Minicik, kalabalık bir bar. Buraya gelen herkes mutlaka mantar yiyor. Mantarlar, çöp şişte ekmekle birlikte servis ediliyor. Artık burada kendimizi tutamayıp, ikinci porsiyonu da söyleyebilirsiniiz.

BAR MARTİNEZ

Geleneksel bir bar. Biz gittiğimizde kalabalık bir masa içeride şarkı söylüyordu. Lokallerin uğrak yeri. Özellikle soğuk mezeleri harika.

A FUEGO NEGRO

Pinxtos barların arasında en modern ve “hip” olanı. MacKobe adını verdikleri Kobe etiyle yapılan minik hamburgerleri çok meşhur!

BAR LA VİNA

Kapanış için önereceğim yer burası. Tatlıya geçmeden önce birer “Cucurucho de queso” yani külahta peynir yiyin. Sonrasında kendinizi Bar La Vina’nın muhteşem Cheesecake’ine bırakın.

Bu arada gecen haftasonu, San Sebastian Gastronomika’ya katılan ve Türk mutfağını tanıtan Maksut Aşkar (Neolokal), Kemal Demirasal (Alancha), Deniz Şahin (Kiva & Delimonti), Mehmet Gürs (Mikla) ve Cüneyt Asan’a (Günaydın) bizi temsil ettikleri için teşekkür ederiz. Başarılarınız daim olsun!

Bar La Vina’dan esinlenerek yaptığım Muhteşem Cheesecake tarifim ile yazımı noktalıyorum.

MALZEMELER:

4 adet Yumurta



2 paket Krema



3 paket Krem Peyniri



1 yemek kaşığı Un



1 bardak + 5 yemek kaşığı Şeker



Tereyağı

ADIMLAR:

1- Yumurtalarınızı hafif köpürünceye kadar 2-3 dakika çırpın. Oda sıcaklığındaki krem peynirini de ilave edin ve iyice karışana kadar çırpın.

2- Şekeri ekleyin, 2-3 dakika daha çırpın. Şeker karışınca kremaları ekleyin ve kabarana kadar çırpmaya devam edin.

3- En son unu ilave edin. Herşey karışınca, yağladığınız ve yağlı kağıt serdiğiniz kelepçeli kek kalıbına aktarın.

4- Önceden ısıttığınız 200 derece fırında üzeri koyu kahverengi olana kadar 50-55 dakika pişirin.



Servis etmeden önce soğumasını bekleyin. Afiyet olsun!