Yaz çocukları için öneriler!

Çabucak üşürüm, kalın giyinmeyi sevmem, kayakla aram sıfır ve en sevdiğim yiyecek kiraz. Hal böyle olunca kış aylarının bana ne kadar uzun geldiğini söylememe gerek yok sanırım. Evde otursam sıkılıyorum, dışarı çıksam üşüyorum, sıcacık güneşe kavuşmak için neredeyse dakika sayıyorum.

Bugün benim gibi yaz çocukları için kışı ve evde oturmayı daha sevimli hale getirecek nefis bir dizi önerisi ve de mutfakta eğlenceli zaman geçirmenizi garanti edecek birbirinden lezzetli pizza tariflerimi paylaşacağım. Güneşli günlerde buluşmak üzere!

Vahşi Batı

Şöyle battaniyenin altına kıvrılayım, sürükleyici bir dizi izleyeyim diyorsanız Westworld’ü mutlaka izlemelisiniz. 1973 yapımı filmden uyarlanan dizi, gelecekte çok gerçekçi bir eğlence parkında geçiyor. Yönetmeni Lost’tan bildiğimiz J.J. Abrahms. Oyuncu kadrosunda ise Anthony Hopkins, Ed Harris, Evan Rachel Wood, James Marsden gibi meşhur yıldızlar yer alıyor. Anlayacağınız kadro 10 numara!

Konusuna gelince; kendinizi bir kovboy filminde düşünün. Etrafınızda müthiş bir senaryo dönüyor. İstediğiniz her şeyi yapabiliyor, karakterinizin en karanlık taraflarını özgür bırakabiliyorsunuz. Sınır yok, başkasını öldürmek te dahil olmak üzere herşey serbest, zira kovboy filminin oyuncuları, insan görünümlü robotlar. Kim bir insanı öldürmek ister ki diye düşündüğünüz noktada, oyun konsollarında savaş oyunları oynayan milyonlarca kişiyi hatırlıyorsunuz.

Dizi inanılmaz sürükleyici, izlerken zamanın nasıl geçtiğiniz anlamıyor, üst üste izlemek istiyorsunuz. Eğer izlerseniz yorum bırakmayı unutmayın!

Üç Nefis Pizza Tarifi

Biliyorsunuz benim en büyük tutkum yemek yapmak. Evde geçirdiğim zamanı mutfakta farklı tarifler deneyerek geçirmeyi çok seviyorum. Yemek yapmanın, insanı rahatlattığına ve kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olduğuna inanıyorum. Soğuk kış aylarında, sıcacık mutfakta zaman geçirmek bana çok iyi geliyor.

Bugün sizlerle üç pizza tarifi paylaşacağım. Klasik pizza, milföyden pratik pizza ve glutensiz beslenenler için unsuz pizza.

Haydi mutfağa!

Pizza Nasıl Yapılır ?





Malzemeler

Pizza Hamuru için:

2 su bardağı Un (300 gr)

170 ml Su

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı Toz Maya

Zeytinyağı

Tuz

Sos için:

1 yemek kaşığı Domates Salçası

1 çay kaşığı Sarımsak Tozu

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı kekik

2-3 yemek kaşığı su

Tuz

Üstü için:

300 gram Mozzarella Peyniri

2 dal Fesleğenin Yaprakları

Adımlar

1-Mayayı ılık suda 10 dakika bekletin.

2-Hamur için kuru malzemeleri karıştırın. Suyu da ekleyerek 10 dakika yoğurun. 1 saat mayalanmaya bırakın.

3-Sos için malzemeleri 2-3 yemek kaşığı su ile karıştırın.

4-Hamuru merdane ya da elinizle açın. Sosu üzerine yayın. Peynir ile Pizzanızın üzerini kaplayın.

5- Hazırladığınız pizzayı 200 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.

Sebzeli Pratik Pizza

Pizza hamuru yapmaya üşenirim diyenler için!





Malzemeler:

4 kare Milföy Hamuru

1/2 Kabak

1/2 Kırmızı Biber

1/2 Sarı Biber

Rende Mozzarella Peyniri

1 yemek kaşığı Sıvıyağ

1 tatlı kaşığı Domates Salçası

3/4 çay kaşığı Kimyon

3/4 çay kaşığı Kekik

Fesleğen

Tuz

Karabiber

Adımlar:

1-Salça, sarımsak tozu, kekik, karabiber ve tuzu birleştirip karıştırın.

2-Milföyleri yağlı kağıt serdiğiniz bir tepsiye alın.

3-Üzerine hazırladığınız sos, ince doğradığınız kabak dilimleri, biberler ve peyniri koyun. Sıvıyağı bir fırça yardımıyla pizzanın kenarlarına ve üzerine sürün.

4-Önceden ısıttığınız 200 derece fırında, 15 dakika pişirin.

Karnabahar Pizzası

Hamurumda un olmasın diyenler için!





Malzemeler:

400 gram Karnabahar (rende)

1 yumurta

100 gram Krem Peynir

1 su bardağı Mozzarella Peyniri

10 adet Cherry Domates

Fesleğen

1/2 bardak Konserve Domates

1 çay kaşığı Balzamik Sirke

2 diş Sarımsak

Tuz, Karabiber

Zeytinyağı

Adımlar:

1-Rendelenmiş karnabaharı 5-6 dakika haşlayın ve iyice süzün.

2-İçine krem peynirini ekleyin ve karıştırın. Tuz, karabiber ve yumurtayı ekleyin tekrar karıştırın.

3-Karnabahardan hazırladığınız hamuru, yağlı kağıt serdiğiniz iki fırın tepsisine eşit bir şekilde paylaştırın ve kaşıkla daire şeklini verin.

4-200 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.

5-Konserve domates, balzamik sirke ve sarımsağı rondodan geçirin.

6-Pizza hamuruna önce sos, sonra peynir ve domatesleri ekleyin, 200 derecede peynirler eriyene kadar pişirin.

7-Fesleğen ile servis edin. Afiyet olsun!