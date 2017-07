Yeni yıla büyük bir anlam yüklüyorum. Sanki, 1 Ocak itibariyle dünyadan bütün kötülükler yok olacak, insanlar birbirine saygı duymaya başlayacak, doğamız bir anda temizlenecek ve Milli Piyango bana çıkacak.





Malum 2016 ülkemiz için çok kötü geçti. Üzüldük, sarsıldık, şaşırdık, ne diyeceğimizi, ne yapacağımızı bilemez hale geldik. Ancak yine aralık geldi çattı ve benim içimi bir umut kapladı. “Ya bu sene tutarsa?”



Siz ne dersiniz? Her zaman umut olmalı, değil mi?



Dijital dünyada yılbaşı heyecanı



Benim gibi dijital dünya meraklıları için ayrı bir yeri daha var aralığın, zira yılın en güzel reklam filmleri, en heyecan verici projeleri, hep yıl sonu yayınlanır. Ben bu seneki favorimi şimdiden buldum; H&M!



Tam bir Wes Anderson delisiyim. The Royal Tenenbaums, The Life Aquatic with Steve Zissou, Fantastic Mr. Fox… Hepsini ve daha nicelerini bayılarak izledim. Wes Anderson'ın filmlerinde müzikler, renkler, komik diyaloglar, kostümler hepsi sizi filmin içine çeker, büyülenerek izlersiniz.





İşte H&M’in yeni yıl tanıtım filmini de Wes Anderson çekmiş. Başrolde Adrien Brody var. Video’nun açılışında acaba “The Grand Budapest Hotel” filminin ikincisi mi geliyor diye düşünüyor, ancak logoyu fark edince, tanıtım filmi olduğunu anlıyorsunuz.





Film; kısa, yaratıcı, sevimli ve etkileyici. Yani çok başarılı. Bravo H&M!



MüzedeChanga, seni özleyeceğim!



Yeni yılda, hayatımıza girecek yenilikler, kendinden bahsettirecek markalar olacağı gibi, maalesef hayatımızdan eksilenler de olacak.



17 senelik restoran Changa. Ben ilk defa 8 sene önce gittim. Sıraselvilerdeki restoranın tasarımına, ambiyansına ve yemeklerine bayılmıştım. “Türkiye’de yediğim en iyi yemek” diye düşünmüştüm Pişmaniyeli Armut Tatlısını ilk defa tadarken.



Daha sonra Emirgan Sakıp Sabancı müzesinde MüzedeChanga açılınca çok mutlu oldum. Muhteşem bir manzarası olan restoranda kahvaltılar, öğlen ve akşam yemekleri derken, bir çok kez yemek yedim. Hem nezih ortamı, hem de lezzetli yemekleriyle beni hiç hayal kırıklığına uğratmadı.



MüzedeChanga bu ay sonu kapanıyor. Geçenlerde arkadaşlarımla birlikte son bir kez yemek yemeye gittik, içimi hüzün kapladı. Bir değerin daha kıymetini yeterince bilemedik.





Yeni yıl gelmeden gidin ve MüzedeChanga kapanmadan nefis yemeklerinden mutlaka tadın derim. Pişman olmayacaksınız!Sıcak Çikolata Aralık ayına en çok yakışacak içecek kuşkusuz Sıcak Çikolata. İki farklı Sıcak Çikolata tarifi ile yazıyı noktalıyorum. Pazar günü film keyfine çok yakışır.

Haftaya görüşürüz!



Sıcak Çikolata Nasıl Yapılır ?



Malzemeler

1 su bardağı Süt

1 su bardağı Sütlü Çikolata

3 yemek kaşığı Krema



Adımlar

1- Süt ve kremayı ısıtın ve ateşten alın, içine doğradığınız çikolatayı ekleyin.

2- Çikolata tamamen eriyince tekrar ısıtın. Afiyet olsun!



Sıcak Beyaz Çikolata Nasıl Yapılır?





Malzemeler:

1 su bardağı Süt

100 gram Beyaz Çikolata

3 yemek kaşığı Krema

Vanilya Özütü

Tarçın

Muskat



Adımlar:

1- Süt ve kremayı bir sos tavasına alın, kaynama noktasına gelir gelmez altını kapatın. İçine çikolatayı atın ve karıştırarak eritin.

2- Çikolataya vanilya özütü, ve baharatları ekleyin.

3- Ocakta tekrar ısıtın. Kremşanti ve çikolata rulosu ile servis edin. Afiyet olsun!