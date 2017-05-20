Y bitti, sıra Z’de!

Biz kimiz?

Ne yer, ne içeriz?

Neden söz dinlemiyoruz?

Teknolojiye neden bu kadar bağlıyız?

Tembel miyiz?

Üretir miyiz / tüketir miyiz?

Pazarlama uzmanları uzun yıllar bizi araştırdı durdu! Hakkımızda pek iyi şeyler söylenmemiş olabilir ama nefis bir kuşak olduk bence. Hakkını arayan, hayallerinin peşinden koşan, yalana tahammül etmeyen, yargılamayan, öncü ve güçlü bir kuşak…

Ancak artık modamız geçti, sırada Z var! 1995’ten sonra doğan bu kuşak artık iş hayatına dahil olmaya başladı. Haliyle uzmanlar bizi rahat bırakıp, bu sefer de gözlerini Z’ye dikti!

Kim bu Z?

Z kuşağı bize nazaran biraz daha realist, ayakları biraz daha yere basan bir kuşak.

Teknolojiye doğdukları için, teknolojiyi bizden daha iyi kullanıyorlar. 10 dakika telefonsuz kalmak onlar için susuz ve havasız kalmak ile eşdeğer. Ancak, sosyal medya konusunda bizim gibi sonradan görme olmadıkları için, daha kişisel ve gizli kullanım yapmayı tercih ediyorlar.

Aynı anda bir çok iş yapma konusunda üstlerine yok! 5 ekranı rahatça idare edebiliyorlar. Tabi bu yüzden sohbet ederken size değil farklı yerlere bakıyor, mesajlaşmayı telefonla konuşmaya tercih ediyorlar.

Bizim kuşak açık fikirli ancak Z, bu konuda bizden daha üstün. Eşcinsellik, transseksüellik onlar için bir fark yaratmıyor. Cinsiyet ayrımcılığı çok daha az. Kızların futbol oynaması, erkeklerin modayla ilgilenmesi garip gelmiyor. Gösterişten ziyade işlevselliğe, güzellikten ziyade zekaya önem veriyorlar. Yani bizim nesildeki gibi okulun en popüler kızı en güzel kızı değil! Yine bizim nesilde olduğu gibi marka takıntıları da yok.

Z kuşağının beslenme tercihleri de bize göre daha tutarlı. Y kuşağı süreli diyet yapma eğilimindeyken, Z kuşağı beslenme alışkınlarını hayat tarzı olarak benimsiyor. Kalori hesabı ya da sıkı diyetler yerine; glutensiz beslenme, vegan beslenme gibi hayat tarzlarını deneyimliyor. Kilo konusunda bizim nesile göre çok daha rahatlar. Kendilerini olduğu gibi kabul etme konusunda çok başarılılar.

Z kuşağına ait 10 çocuktan 7’si, doğayı önemsiyor ve sahip çıkmak çalışıyor. Hal böyle olunca, organik beslenmek onlar için çok daha önemli!

Ben Z kuşağının dünyayı çok ileriye taşıyacağını düşünüyor ve tam da onlara yönelik nefis bi tarif ile yazımı noktalıyorum. Yarın yine beklerim!

Avokado Ezmeli Ekmek Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

2 Avokado

5 yaprak Fesleğen

4-5 adet Zeytin

1 tatlı kaşığı Tahin

1 çay kaşığı Portakal Suyu

1 çay kaşığı Limon Suyu

Kekik

Pul Biber

1 adet Bazlama/ Ekşi Maya Ekmek

Tuz, Karabiber

Zeytinyağı

Adımlar:

1 Avokadolarınızın içini çıkartın.Limon suyu ve portakal suyu sıkın ve bir çatal yardımıyla ezin.

2 Tahin, baharatları ve zeytinleri ekleyin herşeyi karıştırın.

3 Isıttığınız bazlama / ekmeklerim üzerine sürün. Zeytinyağı gezdirerek, fesleğen ile servis edin. Afiyet olsun!

Not: Yumuşak Avokado kullanmanızı tavsiye ederim.