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İdil Yazar

İdil Yazar

Valar morghulis! Game of Thrones hayranları burada mı?

16 Temmuz 2017

En sonunda büyük gün geldi çattı! Game of Thrones’un 7. sezonunun ilk bölümü Amerika'da bu akşam yayınlanacak. Hatırlarsanız 6. sezonun son bölümü tam 8.9 milyon izlenme alarak dünyanın en çok izlenen dizi bölümü olmuştu.

Benim şahsen bu sezondan beklentim büyük. Aklımda çok soru var, hepsinin cevabını istiyorum!

 

Mesela;

 

Jon Snow ve Khalessi gerçekten kardeş mi? 

Cersei sonunda ölecek mi? Onu Jamie öldürse fena olmaz mı?

Tyrion’un sonu ne olacak? Lannister olmadığını fark edecek mi? Ya da acaba gerçekten Lannister mı?

Sansa, Jon Snow’u yarı yolda mı bırakacak?

Melisandre’nin olayı ne?

 

Siz ne dersiniz, bu sezon neler olacak?

 

VALYRİAN ÖĞRENMEK İSTEYEN?

Valar morghulis Game of Thrones hayranları burada mı

Game of Thrones çılgınlığı her yerde! Yabancı dil öğreten uygulama Duolingo, artık öğrettiği diller arasına Daenerys Targaryen’ın ana dili Valyrian’ı da eklemiş. Nerede kullanırsınız bilmem ama yeri gelmişken Khaleesi hayranlarına duyurulur.

 

SANSA’NIN LİMONLU MUFFİNLERİ

 

Madem Games of Thrones konuştuk, yazıyı da dizinin ilk bölümlerinde Sansa’nın çok sevdiği Limonlu muffin tarifiyle noktalayalım.

 

Bütün Game of Thrones hayranlarına şimdiden iyi seyirler diler, haftaya yine beklerim!

 

LİMONLU MUFFİN

Valar morghulis Game of Thrones hayranları burada mı

Malzemeler:

2,5 su bardağı un

1/4 su bardağı süt

2 adet yumurta

1/2 çay kaşığı karbonat

1 paket hamur kabartma tozu

1 su bardağı şeker

1 adet limon

3 yemek kaşığı Sıvıyağ

 

Hazırlanışı:

 

1- Şeker, yumurta, limon kabuğu rendesi, limon suyu ve sütü çırpın. Yağı ilave ederek tekrar çırpın.

2- Kuru malzemeleri bir kasede harmanlayın. Sıvılara ekleyin ve yedirin.

3- Hazırladığınız hamuru, muffin tepsilerine bölüştürün. Üzerine biraz toz şeker serpiştirinmerv

6- 180 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirin. Afiyet olsun!

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