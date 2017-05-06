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İdil Yazar

İdil Yazar

Uzun ve sihirli sofralar

6 Mayıs 2017

Ne severim erken başlayıp geç biten akşam yemeklerini! Hani şu güneş batmadan tişörtle masaya oturup, gece yarısı kazakla kalktığımız akşamlar… Çeşit çeşit mezelerin servis edildiği, günlük telaşların bir anda unutulduğu sofralar...

Böyle akşamlarda usta şair Edip Cansever’in dizeleri gelir aklıma:

”Otursak bir akşam üzeri, sen bana hiç bilmediğim bir hikaye anlatsan. Bildiğim bir hikaye de anlatsan, ben bilmezden gelirim, söz.”

Yılın en güzel zamanındayız. Koca bir yaz, nice uzun sofralar bizi bekliyor... Yazıyı da bu sihirli sofralara yakışacak meze tariflerim ile noktalıyorum. Yarın yine beklerim!

Patlıcan Salatası

Malzemeler:

6 adet Közlenmiş Patlıcan

1 adet Kırmızı Soğan

4 adet Köy Biber

2 adet Domates

Zeytinyağı

Limon Suyu

Balzamik Sirke

Adımlar:

Patlıcanı iri doğrayın. Biber ve domatesleri ince doğrayın.

Kırmızı soğanı tuz ile ovun.

Bütün malzemeleri birleştirin. Zeytinyağı, limon suyu ve balzamik sirke ile harmanlayarak servis edin. Afiyet olsun!

Uzun ve sihirli sofralar

Malzemeler:

230 gram Biber Salçası

3 dilim Tost Ekmeği

100 gram Ceviz

1 diş Sarımsak

Kuru Nane

Kimyon

Pulbiber

Zeytinyağı

Tuz, Karabiber

Adımlar:

Ekmeklerin kabuklarını alın, 4’e bölün ve cevizle birlikte rondodan geçirin.

Bütün malzemeleri bir kasede birleştirin ve iç içe geçene kadar karıştırın.

Servis etmeden önce minimum 1 saat buzdolabında bekletin. Afiyet olsun!

Tekmilli Fava

Malzemeler

1 su bardağı kuru bakla

1 adet soğan

1 adet kırmızı soğan

2 yemek kaşığı limon suyu

1/2 çay bardağı zeytinyağ

4-5 dal taze soğan

1/2 demet dereotu

Su

Tuz

Şeker

Adımlar:

Baklayı bir gece suda bekletin.

Soğanı kavurun. Suyunu süzdüğünüz bakla, zeytinyağı, şeker, tuz ve su ekleyin, bakla yumuşayana kadar pişirin.

Favayı rondodan geçirin. Dereotunu da ilave edip, buzdolabında bir kaç saat bekletin.

Dinlenmiş favanın üzerinden zeytinyağı gezdirin, doğranmış kırmızı soğan ve limon ile servis edin. Afiyet olsun!

Falafel

Uzun ve sihirli sofralar

Malzemeler:

400 gram haşlanmış Nohut

Maydanoz

4 diş Sarımsak

2 Yeşil Soğan

1 yemek kaşığı Susam

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz Kişniş

tuz

Galeta unu

Sarımsak tozu

2-3 yemek kaşığı Un

Adımlar:

Süzdükten sonra iyice kuruladığınız nohutu, yeşil soğanı, ezilmiş sarımsakları, maydanozu, susamı, kimyonu, kişnişi, unu, tuzu ve karabiberi rondaya koyun ve rondodan geçirin.

Elinizle toplar yapın ve buzdolabında bir saat bekletin.

Falafel’i, galeta ununa batırın ve kızgın, az yağda koyu altın sarısı olana kadar her iki tarafını da kızartın. Afiyet olsun!

 

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