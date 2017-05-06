Ne severim erken başlayıp geç biten akşam yemeklerini! Hani şu güneş batmadan tişörtle masaya oturup, gece yarısı kazakla kalktığımız akşamlar… Çeşit çeşit mezelerin servis edildiği, günlük telaşların bir anda unutulduğu sofralar...
Uzun ve sihirli sofralar
Böyle akşamlarda usta şair Edip Cansever’in dizeleri gelir aklıma:
”Otursak bir akşam üzeri, sen bana hiç bilmediğim bir hikaye anlatsan. Bildiğim bir hikaye de anlatsan, ben bilmezden gelirim, söz.”
Yılın en güzel zamanındayız. Koca bir yaz, nice uzun sofralar bizi bekliyor... Yazıyı da bu sihirli sofralara yakışacak meze tariflerim ile noktalıyorum. Yarın yine beklerim!
Patlıcan Salatası
Malzemeler:
6 adet Közlenmiş Patlıcan
1 adet Kırmızı Soğan
4 adet Köy Biber
2 adet Domates
Zeytinyağı
Limon Suyu
Balzamik Sirke
Adımlar:
Patlıcanı iri doğrayın. Biber ve domatesleri ince doğrayın.
Kırmızı soğanı tuz ile ovun.
Bütün malzemeleri birleştirin. Zeytinyağı, limon suyu ve balzamik sirke ile harmanlayarak servis edin. Afiyet olsun!
Malzemeler:
230 gram Biber Salçası
3 dilim Tost Ekmeği
100 gram Ceviz
1 diş Sarımsak
Kuru Nane
Kimyon
Pulbiber
Zeytinyağı
Tuz, Karabiber
Adımlar:
Ekmeklerin kabuklarını alın, 4’e bölün ve cevizle birlikte rondodan geçirin.
Bütün malzemeleri bir kasede birleştirin ve iç içe geçene kadar karıştırın.
Servis etmeden önce minimum 1 saat buzdolabında bekletin. Afiyet olsun!
Tekmilli Fava
Malzemeler
1 su bardağı kuru bakla
1 adet soğan
1 adet kırmızı soğan
2 yemek kaşığı limon suyu
1/2 çay bardağı zeytinyağ
4-5 dal taze soğan
1/2 demet dereotu
Su
Tuz
Şeker
Adımlar:
Baklayı bir gece suda bekletin.
Soğanı kavurun. Suyunu süzdüğünüz bakla, zeytinyağı, şeker, tuz ve su ekleyin, bakla yumuşayana kadar pişirin.
Favayı rondodan geçirin. Dereotunu da ilave edip, buzdolabında bir kaç saat bekletin.
Dinlenmiş favanın üzerinden zeytinyağı gezdirin, doğranmış kırmızı soğan ve limon ile servis edin. Afiyet olsun!
Falafel
Malzemeler:
400 gram haşlanmış Nohut
Maydanoz
4 diş Sarımsak
2 Yeşil Soğan
1 yemek kaşığı Susam
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı toz Kişniş
tuz
Galeta unu
Sarımsak tozu
2-3 yemek kaşığı Un
Adımlar:
Süzdükten sonra iyice kuruladığınız nohutu, yeşil soğanı, ezilmiş sarımsakları, maydanozu, susamı, kimyonu, kişnişi, unu, tuzu ve karabiberi rondaya koyun ve rondodan geçirin.
Elinizle toplar yapın ve buzdolabında bir saat bekletin.
Falafel’i, galeta ununa batırın ve kızgın, az yağda koyu altın sarısı olana kadar her iki tarafını da kızartın. Afiyet olsun!