Telefonunuz elbise tasarlayabilir mi?

Artık elimiz kolumuz telefonumuz değil mi? Bizi uyandırıyor, ajandamızı hatırlatıyor, bir yere giderken yol gösteriyor, fotoğrafımızı çekiyor… Telefonumuza yüklediğimiz uygulamalar sayesinde neredeyse her ihtiyacımızı kolaylıkla karşılayabiliyoruz.

Bundan yalnızca 15 yıl önce telefonların arama, mesaj gönderme ve "yılan" oynama gibi özellikler sunduğunu düşünürsek ne kadar büyük bir gelişme olduğunu fark etmemek mümkün değil.

Peki bu telefonlar bizim için daha ne yapabilir?

İşte bu sorunun cevabını bulmak için Google ve H&M birleşip çalışmaya başlamışlar ve telefonlarımızın bize özel kıyafet tasarlayabileceğine karar vermişler. Hem de hiç zorlanmadan!

Nasıl mı?

Önce telefonunuza “The Data_Dress” adında bir uygulama yüklüyorsunuz, ve uygulama sizin hayatınızı inceliyor. Spor yapıyor musunuz? Araba kullanıyor musunuz? Nerelere gitmekten hoşlanıyorsunuz? Yaşadığınız yerin iklim şartları nasıl?

Uygulama sayesinde bir hafta boyunca sizin hayat tarzınıza ait gerekli bütün bilgiler bu uygulamada depolanıyor ve Google’ın teknolojisi kullanılarak size özel bir kıyafet hazırlanıyor.

H&M’in dijital moda ajansı Ivyrevel’ın kurucusu Aleksandar Subosic “Bu teknoloji sayesinde bütün moda endüstrisi değişecek” diyor. Hak verememek imkansız!



Uygulama şu an test evresinde, 2017’nin sonuna doğru kullanıma açılması bekleniyor. Ben İsveçli blogger Kenza Zoiten için tasarlanan ilk elbiseye bayıldım ve ismimi bekleme listesine yazdırdım bile. Bakalım nasıl bir şey çıkacak!

Moda olan kıyafetler var, bir de moda olan yemekler... Son bir iki yılın en popüler tatlısı şüphesiz Magnolia Puding. Hem çikolatalı, hem de muzlu magnolia tarifimi paylaşarak yazıyı noktalıyorum. Haftaya yine beklerim!

Çikolatalı Magnolia







Malzemeler:

1/2 litre Süt

80 gram Esmer Şeker

2 Yumurta Sarısı

2 yemek kaşığı Mısır Mişastası

1 yemek kaşığı Tereyağı

Vanilya Özütü

1 paket Krema (200 ml)

20 adet Çikolatalı bisküvi

Adımlar:

1- Şeker, mısır nişantası, çok az tuzu karıştırın. Sütün 1/4 ünü karıştırarak ekleyin. Herşey karışınca yumurta sarılarını ve sütün kalanını ekleyerek pudinginizi kıvam alana kadar kısık ateşte pişirin.

2- Yağ ve vanilya özütünü ekleyin, karıştırın ve daha hızlı soğuması için pudinginizi başka bir kaseye alın.

3- Kremayı çırpın, krem şanti olunca soğuyan pudinge yedirin.

3- Bisküvileri elinizle ufaltın. Kremalı pudinge ekleyin. Afiyet olsun!

Muzlu Magnolia







Malzemeler:

500 ml Süt

150 gram Şeker

2 adet Muz

2 adet Yumurta Sarısı

2 yemek kaşığı Mısır Nişastası

1 paket Krema

2 yemek kaşığı Tereyağı

1 tatlı kaşığı Vanilya Özütü

1 paket Bebe Bisküvisi

Tuz

Adımlar:

1- Şeker, mısır nişastası, çok az tuzu karıştırın. Sütün 1/4 ünü karıştırarak ekleyin. Herşey karışınca yumurta sarılarını ve sütün kalanını ekleyerek pudinginizi kıvam alana kadar kısık ateşte pişirin. Altını kapatın.

2- Tereyağını ve vanilya özütünü ekleyin, karıştırın ve daha hızlı soğuması için pudinginizi başka bir kaseye alın.

3- Kremayı kremşanti kıvamına gelene kadar çırpın. Soğuyan pudinginize yavaş yavaş karıştırarak ekleyin.

4- Bebe Bisküvisini elinizle ufaltın, muzunuzu doğrayın. Kremalı puddinge ekleyin. Afiyet olsun!