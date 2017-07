Sürreal bir Gece

Bütün bildiklerinizi unutun zira Toyota bu lansman ile resmen ezber bozdu!

MİLLA JOVOVİCH BAŞROLDE

Dev bir hangar düşünün, soğuk, gri ve puslu. Sizi, karanlık dünyasında güçlü bir kadın karşılıyor ve yarım saatlik sürreal bir maceraya çıkıyorsunuz. Önce dev bir köprüye geliyorsunuz. Uzaktan bir ses, “are you in the flow?” yani “akışta mısın?” diye soruyor. Derken aşağıda ışık şov içinde Toyota C-HR ‘ı görüyorsunuz. Bu sırada rehberiniz, “beni takip et!” diye komut veriyor ve karanlık koridorlarda uzun bir yürüyüşten sonra bu sefer arabanın içindesiniz.

Ancak arabada mısınız, bilgisayar oyununda mı belli değil, zira her taraf ekranla kaplı. İçeri çok sevimli, konuşkan Alman bir kız biniyor, yine bir hikaye anlatıyor ancak her şey o kadar şaşırtıcı ki, hikayeye konsantre olmakta zorluk çekiyorsunuz, kızı rüyada gibi dinliyorsunuz.

Arabadan indikten sonra hangarın içinde yürümeye devam ediyorsunuz ve birden kendinizi Paris’te bir kumar masasının önünde buluyorsunuz. Oyuncular hemen sizi oyuna dahil ediyor ve rulet masasında şansınızı deniyorsunuz. Kazananlar, Toyota C-HR’a biniyor. “Emniyet kemerini tak!” diyor şoför ve kumar masanının etrafında deli bir hızla dönmeye başlıyor.

ADRENALİN HAD SAFHADA!

Arabadan iner inmez bir anda kendinizi “Milano Moda Haftası”nda buluyorsunuz! İtalya aksanıyla bir modacı karşılıyor sizi, aynı anda onlarca muhabir fotoğrafınızı çekiyor, flaşlar gözünüzde patlıyor. Derken biri imdadınıza yetişiyor, sizi paparazzi ordusundan kurtarıp tekrar arabaya bindiyor. Arabada soluklanırken, bu sefer de İtalya’da bir defile izliyorsunuz.

“Bizi daha ne kadar şaşırtabilirler?” diye düşündüğünüz noktada, uzun boylu, oldukça kaslı bir güvenlik görevlisi sizi Londra’da bir bara getiriyor. Masalar dolu, oyuncular muhteşem bir performans sergiliyor. Barmenler size nefis bir kokteyl hazırlıyor ve tam bu sırada bara Milla Jovovich geliyor, hepimizi tek tek karşılıyor biraz sohbet ediyor. Ve oyunun en son sahnesinde Milla Jojovich Toyota C-HR”a binip hangardan uzaklaşıyor.

DENEYİM YAŞATMAK DİYE BEN BUNA DERİM!

Toyota’nın pazarlama ekibini ve ajansını ayakta alkışlamak lazım. Genç, dinamik ve etkileyici bir iş çıkartarak davet edilen bütün herkesi kaplerinden vurdular. Aynı zamanda Toyota C-HR’ı müthiş bir yere konumladılar; yaşayan, hisseden ve cesur bir araba!

TOYOTA C-HR

Toyota C-HR hem benzin hem de elektrik ile çalışıyor, yani hibrit. Arabayı şarj etmiyorsunuz, benzinli motor, elektrikli motor ile uyumlu çalışarak düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Bu özellik sayesinde şehir içinde neredeyse yarı yarıya tasarruf sağlamak mümkün oluyor. Ben özellikleri kadar tasarımını da çok beğendim.

LONDRA NOTLARI

Lansman harikaydı ama Toyota ekibi geri kalan zamanda da bizi çok güzel ağırladı. İşte gittiğim restoranlardan notlar:

SEXY FİSH:

Mayfair’de deniz mahsülleri servis edene nefis bir Asya restoranı. Londra’ya giden Türkler tarafından çok tercih ediliyormuş. Duvarlarda Frank Gehry ve Damien Hirst’ün eserleri var . Hem ambiyans, hem de yemekler çok başarılı.





L’ATELİER JOEL ROBUCHON

Barın etrafında oturup, degüstasyon menü deneyimlemek isterseniz tavsiye ederim. İlik, Kaz Ciğerli Hamburger ve Trüflü Makarnası ağır olmasına rağmen çok lezzetliydi. Favorim, çocukken çok sevdiğimiz patlayan şeker ile servis edilen sorbe oldu.





NOVİKOV

Novikov Londra’nın en meşhur restoranlarından biri. İçinde hem İtalyan hem de Asya mutfağı servis eden iki bölümü var, ancak Asya mutfağı daha çok rağbet görüyor. Bıldırcın Yumurtalı sushi ve Morina balığı çok lezzetliydi. Akşamları çok dolu olduğu için uğultulu oluyor. Sakin restoranlardan hoşlanıyorsanız gitmenizi tavsiye etmem.

BOROUGH MARKET

Borough Pazarı, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Londra’nın güneyinde kuruluyor. Dev bir pazar! İçinde aklınıza gelen her türlü besin satılıyor. Manavların yanı sıra, paella, falafel, hamburger satan ufak büfeler de var. Aç gitmenizi tavsiye ederim!

Aynı etkinliğe gidip Milla Jovovich’le röportaj yapmadan döndüm zannettiyseniz yanıldınız! “Çok güzel yemek yaparım, bir gün bize yemeğe gelirsen başka yerde yemek istemezsin” diyen Milla ile röportajımız, haftaya köşemde olacak. Yine beklerim!