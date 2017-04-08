Sonunda sansürsüz bir dizi!

Hangi dizileri izliyorsunuz? İtiraf edeyim ben Aşk-ı Memnu'dan beri Türk dizisi izlemiyorum. Bihter'in ölümü fazla ağır gelmiş olacak ki ardından uzun süre televizyon açmadım. Ağdalı senaryolar, 2 saat süren bölümler, en az dizi kadar uzun reklam kuşağı ve çalışma şartlarına isyan eden oyuncuların da bu kararımda etkisi olmadı değil.

Ancak ilk çıktığında bir çırpıda okuduğum Fi, Çi, Pi serisinin dizi olacağını; hem de sadece internet üzerinden yayınlanacağını öğrendiğimde, dizilere tekrar şans vermeye karar verdim.

Azra Kohen’in yazdığı Fi, Çi, Pi serisini sanıyorum herkes okumuştur, zira kitaplar satış rekoru kırmıştı. Eğer hala okumadıysanız, diziyi izlemeden önce okumanızı tavsiye ederim. Ne de olsa hiçbir prodüksiyon, insanın kendi hayal gücü gibi olmuyor. Zaten kitapların büyüleyici tarafı da bu; hikayeyi kendi dünyamızda yaşayabilmemiz..

Ancak itiraf etmeliyim ki, Mert Baykal’ın yönetmenliğini yaptığı dizinin ilk üç bölümü de oldukça etkileyici! Kadroda; Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Ozan Güven ve Berrak Tüzünataç gibi oldukça güçlü isimler var.

Fi'yi izlemek için, puhutv’ye üye olmak gerekiyor. Websitesi ya da uygulama üzerinden email adresinizi vererek ücretsiz bir şekilde hızlıca üye olabiliyorsunuz. Dizinin çekimleri televizyonda yayınlanan dizilere göre çok daha akıcı, reklam kuşağı ise çok daha kısa.

Tabii işin bir diğer güzel tarafı da; yayın internet üzerinden olduğu için televizyondaki gibi bir sansür uygulaması olmaması! Böylece hikaye seyirciye çok daha gerçekçi bir şekilde aktarılabiliyor.

Dijitalin gücünü fark edip özel içerik üreten Ay Yapım’ı ve PuhuTV’yi tebrik ediyor, Y kuşağına hitap eden bu gibi işlerin daha da yaygınlaşmasını diliyorum.

Dizi izlerken, bir şeyler atıştırmak müthiş bir keyiftir. Yazıyı, en sevdiğiniz diziyi izlerken hızlıca hazırlayıp tadına varabileceğiniz iki pratik tarif ile noktalayalım.

Yarın yine beklerim!

Lavaş Pizza

Malzemeler:

1 adet biber

1 su bardağı rendelenmiş kaşar

1/2 su bardağı sosis

1/2 su bardağı salam

2 adet lavaş ekmeği

Sos için:

1 yemek kaşığı domates salçası

Karabiber

Kekik

Kırmızı biber

1 tutam tuz

şeker

2 yemek kaşığı su

1- Sos malzemelerini birleştirip, lavaşların üzerine sürün.

2- Zevkinize göre peynir, biber, sosis ve salam ile süsleyip, 180 derece fırında peynir eriyene kadar pişirin. Afiyet olsun!

Ballı Soya Soslu Tavuk Kanadı





Malzemeler

1 kilo Tavuk Kanadı

150 gram Bal

3 yk Soya Sosu

1 yk Köri

Tuz, Karabiber

Adımlar

1- Bal, soya sosu ve köriyi iyice karıştırarak bir sos elde edin.

2- Tavuk Kanatlarını soslayın ve yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsinize alın.

3- Önceden ısıttığınız fırında 200 derecede 15 dakika pişirin, çıkartın tavukları çevirin 7-10 dakika daha pişirin. Afiyet olsun!