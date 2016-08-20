 Sonunda ben de İbiza’ya gittim

Son 10 senedir İbiza'ya gitmek istiyorum. Ama her niyet ettiğimde biri beni korkutuyor, fazla çılgın, fazla hareketli diyor, tatil yine bilindik rotalara dönüyordu!

Şeytanın bacağı bu yaz kırıldı! 8 kız, en yakın arkadaşımız Büşra'nın bekarlığa veda partisi için İbiza'ya gittik! Büşra 'Ben İbiza istiyorum!' deyince mırın kırıncılar geline karşı gelemedi ve hep birlikte dünyanın en eğlenceli adalarından biri olarak bilinen İbiza’ya doğru yola çıktık!

Kuzey İspanya'ya giden varsa bilir. Özellikle San Sebastian bölgesinin yemekleri efsanedir. Çantada mide ilaçları -ye babam ye-, kendinizden geçersiniz. Biraz daha güneyde kalan İbiza'nın yemekleri de güzel ama bir gastronomi şehri değil.

İbiza'nın esas özelliği devasa gece kulüpleri ve o kulüplerde çalan dünyaca meşhur DJ'ler. Bütün şehir gece kulübü ve DJ afişleriyle kaplı. Daha otele girip kendinize gelemeden, kim nerede çalıyor hemen konuya hakim oluyorsunuz.

İbiza'da gece-gündüz kavramı da yok. Partiler öğlen başlıyor, gece kulüpleri sabah 8’e kadar devam ediyor. Sabah kahvenizi almaya giderken sokaklarda hala kulübe girmeye çalışan gençler görmeniz çok olası!

İbiza'nın bu müthiş eğlencesinden, tabi biz de eksik kalmadık!

Eminönü'nden bir örnek yaptırıp İbiza'lara kadar taşıdığımız teflerle beach partilerde göbek atmalar, Büşra'nın duvağını tanımadığımız amcalara takıp fotoğraf çekmeler, önce biraz çekinip sonrasında dans pistinin altını üstüne getirmeler.. İbiza'nın hızlı hayatına, ucundan hafif dokunarak, bazen de dalga geçerek, kız kıza müthiş bir haftasonu geçirdik. Büşra'ma sonsuz teşekkürler!

Ama ben İbiza'dan ziyade Formentera'ya tutuldum! Formentera, İbiza'dan tekneyle yaklaşık yarım saatte gidebileceğiniz, küçücük, nefis bir ada. İtalyan bir arkadaşım, 'Formentera, İtalyan'lar mahvetmeden önce cennetti.' dedi. Eski halini bilemem ama Formentera bence hala cennet. İbiza, happy hour'ların, gece kulüplerinin, sabahlara kadar dans etmenin şehri; Formentera ise uzun yemeklerin ve öğleden sonra nefis kumsalda çıplak ayak yürüyüş yapmanın.. Ve bool bol uyumanın!

Eğer yaz bitmeden son bir tatil daha yapayım diyorsanız, 2 gün İbiza, 3 gün Formentera bence müthiş bir seyahat olur.

SEYAHATTEN NOTLAR:

-İbiza'ya Sabiha Gökçen'den direkt uçuş var. Havaalanı şehre 15 dakika mesafede olduğu için gidip gelmek çok kısa sürüyor. Gidişte rötarsız, dönüşte 15 dakika rötarlı geldik.

-Gitmek istediğiniz bütün restoran ve kulüplere önceden rezervasyon yaptırmanızı tavsiye ederim.

-İbiza’da taksi bulmak problem olabiliyor. Eğer Türk bir taksiciye denk gelirseniz, size yardımcı olması için telefonunu mutlaka alın.

- İbiza'da gece kulüpleri sabah 8-9’a kadar sürüyor. Sokaklar gürültülü ve kalabalık oluyor.

- İbiza'da gittiğim yerlerden tavsiye etmeye değer bulduğum tek restoran Lio. Lio, Marina’da oldukça büyük bir restoran. Yemek boyu süren sahne şovları çok ilginç ve yemekleri efsane! Hindistan Cevizli Levrek Ceviche (bana güvenin), Trüflü Spaghetti ve Morina Balığı tavsiyemdir.

- Formentera'da 30 yılı aşkın süredir hizmet veren Juan y Andrea tatilin yıldızı oldu! Hayatımın en keyifli öğlen yemeklerinden biriydi. Deniz mahsülleri, salataları, tatlıları, her şey ayrı güzeldi. Avokado ve kavunlu salatası, mürekkep balıklı paella'sı ve taptaze karidesleri rüyalarıma kesin girecek!

Madem karides dedik, evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz nefis bir Karidesli Makarna tarifim ile yazıyı noktalayalım.

Haftaya görüşmek üzere!







Karidesli Makarna Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

500 gram Jumbo Karides

250 gram Makarna

3 adet Domates

3 diş Sarımsak

3 yk Zeytin

1 çk Toz Şeker

1 çk Pul Biber

Maydanoz

Tuz, Karabiber

1 yk Tereyağı

4-5 yk Zeytinyağı

Adımlar:

Isıttığınız tavada, sarımsakları soteleyin.

Domatesleri, şekeri, pul biberi, tuz ve karabiberi ekleyin, kaynayınca altını kısın ve 20 dakika pişirin.

Makarnayı al-dente haşlayın.

Karideslerinizi, tuz ve karabiber ile tatlandırın ve kızgın ızgara tavada her bir iki tarafını 2’şer dakika pişirin.

Domates sosun içine, makarnayı, zeytini ve pişen karidesleri koyun. Afiyet olsun!