 Sevmek ve sevilmek istiyoruz

Amerika’da bir hayvan barınağının yardıma ihtiyacı oluyor. Yavru kedileri teslim edebilecekleri güvenli bir yuva arıyorlar. Çalışanlardan birinin aklına nefis bir fikir geliyor ve kedileri yakındaki bir huzur evine göndermeyi teklif ediyor.

Huzur evi çalışanları tam emin olamıyor, zira orada yaşayan yaşlıların çoğu Alzheimer hastası ve kendilerine zor bakıyor. Yine de denemek istiyorlar ve kedileri sahipleniyorlar.

Kendi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan huzur evi sakinleri, yavru kedileri görünce çılgına dönüyor. Kedileri besliyor, seviyor, canla başla bakımlarını üstleniyor. Sadece 2 ay gibi kısa bir sürede, hem huzur evi sakinlerinde hem de yavru kedilerde fiziksel olarak iyi yönde büyük bir fark görülüyor. Yaşadıkları yerin bütün havası değişiyor, daha canlı, daha mutlu, çok daha daha sosyal bir ortama dönüşüyor.

Söyleyeceğim şu ki; bu dünyada herkesin bir yeri, bir işlevi var. Sorumluluk, sevgi ile beslendiği müddetçe mucizevi sonuçlara yer açabiliyor, insanın ömrüne anlam katabiliyor. Arizona’dan çıkan bu hikaye benim çok hoşuma gitti. Sahipsiz bu kadar kedi ve köpeğin olduğu ülkemizde benzer bir uygulama denense fena mı olur ?

KEDİLERİN KRALLIĞI

Madem kedilere değindik, çok ilgimi çeken bir kitabı sizlerle paylaşmak isterim. “Shop Cats of New York” instagramda kedi fotoğrafları paylaşan Andrew Marttilla ve blogger Tamar Arslanian’ın ortak çıkardıkları bir kitap.

Kitap, New York gibi saatlerin salise gibi aktığı hızlı bir şehirde, kedilerin kendi halindeki yaşamını gösteriyor. New York’un farklı dükkanlarında kendi krallığını kuran kedilerin fotoğrafları bana çok huzur verici ve rahatlatıcı geldi. Kedi aşıklarına duyurulur!

EVCİL HAYVANLARİN GİZLİ YAŞAMI

Siz de Andrew Marttika gibi hayvanların kendilerine ait bir dünyası olduğunu düşünüyorsanız, Evcil Hayvanların Gizli Dünyasını izlemenizi tavsiye ederim.

Aynı evde yaşamak zorunda kalan iki köpeğin çekişmesi üzerine kurulu filmde, evcil hayvanların dünyaya bakış açısı, aralarında geçen diyaloglar ve birbirleri ile ilişkileri anlatılıyor. Hızlı, akıcı ve çok eğlenceli!

Hazır okullar tatilken, çocuğumla evde ne izlesem diye düşünenlerin aklında olsun.

Pazar keyfine keyif katacak Lazanya Tarifimle yazıyı noktalayalım, haftaya görüşmek üzere!

MALZEMELER

10-12 yaprak Lazanya

250 gram Kıyma

1/2 Soğan

2 diş Sarımsak

3 adet Domates

350 gram Mozzarella Peyniri

4 yemek kaşığı Parmesan Peyniri

1 yemek kaşığı Pesto sos

1 yemek kaşığı Domates Salçası

1 paket Labne (180 gram)

1 çay kaşığı Tatlı Kırmızı Biber

1 tatlı kaşığı Kekik

Zeytinyağı

Tuz, Karabiber, Şeker

ADIMLAR

1- Kıymayı, soğanı ve sarımsağı kavurun. Tatlı kırmızı biber, kekik, tuz, karabiber ekleyin. Salçayı ekleyin kavurun. En son domatesleri ekleyip 10 dakika pişirin.

2- 250 gram Mozzarella Peyniri, 2 yemek kaşığı Parmesan Peyniri, Labne ve Pesto sosu güzelce karıştırın.

3- Lazanya yapraklarını serin, bir kat kıymalı sos, tekrar lazanya yaprakları ve üzerine peynirli sos olacak şekilde sıralayın. En üste tekrar lazanya yaprakları koyun.

4- Kalan mozzarella ve parmesan peynirini serpin. 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Afiyet olsun !