Saçınızı süpürge etmeyin!

Türk kadınları olarak ne severiz saçımızı süpürge etmeyi! Kendi isteklerimizi arka plana atmak DNA’ımıza kodlanmış gibi sanki.

Ailenin huzuru, çocuğun rahatı, kocanın işi, arkadaşın derdi derken; bir bakmışız kendimizi unutmuşuz.

Gelin bugün kendimizi hatırlayıp, başkalarını unutalım! Kendimize nefis bir gün planlayalım. İster saçınıza bakım, ister spor, ister bütün gün yatakta keyif yapın! Unutmayın, ara sıra mola vermek iyidir.

"Süpürge ettiğim saçlarım kopmak üzere, bana bir gün yetmez" diyenler için, hızlıca planlayabilecekleri kaçamak önerilerimi de ekliyorum. Sizin de önerileriniz olursa yorumlarınızı beklerim.

Detoks:

Biliyorsunuz detoks bir kaç senenin en çok konuşulan beslenme metodu. Bir kaç günlüğüne bile olsa sadece sıvı beslenmeyi desteklemeyen pek çok doktor var. Aynı şekilde senede minimum 1 kez yapılması gerektiğini destekleyen doktorlar da… İşin sağlık kısmını bilemem ama detoks bana psikolojik olarak iyi geliyor. Toksinlerden arınırken, negatif düşüncelerden de kurtuluyorum.

Meditasyon:

Meditasyon, her zaman her yerde yapabileceğiniz bir rahatlama egzersizi. Amaç beyni boşaltmak, barış, huzur ve mutluluk bulmak. Meditasyon yapmayı internetten öğrenebilirsiniz. Youtube’da meditasyon üzerine binlerce video var. Ancak bunun için katılabileceğiniz eğitimler de var. Mesela ben daha etkili teknikler öğrenmek için önümüzdeki hafta yakın bir arkadaşımın kursuna katılacağım. Detayları merak edenler bana instagram’dan yazabilir.

İnziva:

Farklı gruplar tarafından neredeyse her ay Türkiye’nin farklı yerlerine inzivalar düzenleniyor. Tek başınıza gittiğiniz bu gezilerde hem şehir hayatından uzaklaşıyor, hem de kendi kendinize yetebilmeyi deneyimliyorsunuz. İnzivaya ben de daha gitmedim, ama giden arkadaşlarımın çok rahatlamış ve güçlü döndüklerini gözlemledim. İlk fırsatta gitmek istiyorum.

Unutmayın, kendinize vakit ayırmak asla ayıp değil; olması gereken bu!

Güzel bir makyaj yapmak, kendin yap projeleri hazırlamak, hiç yapmadığınız bir yemeği denemek de, son derece rahatlatıcı olabilir. www.kadınlarbilir.com’u ziyaret ederek, birbirinden farklı içeriklere ulaşabilirsiniz. Ayrıca Kadınlar Bilir ekibi, her üyelik için KEDV’e bağış yapıyor!

Bu hafta Kadınlar Bilir’de paylaştığım Çikolatalı Fındıklı Kek tarifimle yazıyı noktalıyorum. Yarın yine beklerim!

Malzemeler:

•350 g un

•250 g şeker

•200 g bitter çikolata

•3 yemek kaşığı kakao

•250 g tereyağı

•150 g fındık

•3 yumurta

•1 çay kaşığı karbonat ve tuz

•Yarım paket krema

•200 ml süt

•1 çay kaşığı limon suyu

Püf nokta: Sütün içine 1 çay kaşığı limon ilave edip bekletin, böylece karbonatla birleşince kekinizin kabarmasını sağlayacak.

Adımlar:

Sos kabına bir kase suyu, tereyağını ve çikolatanın yarısını ekleyin ve kısık ateşte eritin, bir kenarda bekletin.

Unun içine kakao, karbonat, tuz koyup karıştırın. Yumurtalarınızı şekerle birlikte çırpın ve daha sonra limonla kestiğiniz sütü de ilave ederek tekrar karıştırın. İçine çikolatalı karışımını da ekleyip tekrar çırpın. Sonra un, kakao, karbonat ve tuzu da ekleyin. Hamur halini aldıktan sonra fındıkları da ekleyip 170° derece fırında 50 dk pişirin. 20 dakika ılınmasını bekleyin.

Kreması sos tavasında kaynama noktasına getirin, içine çikolatayı ekleyerek erimesini bekleyin. Sosu kekin üzerine dökerek servis edebilirsiniz.