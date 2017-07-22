 Ray’in Şekerci Dükkanı

Biliyorsunuz köşemde ilham veren insanlara fırsat buldukça yer vermeye çalışıyorum. Yaşadıkları zorluklara rağmen hayata tutunan, gülümsemeyi unutmayan ve mutlu olmaya çalışan herkes çok kıymetli benim için…

Bugünkü yazımın kahramanı 84 yaşındaki Asghar Ghahramani; takma adıyla Alvarez.

Alvarez aslen İran’lı. Gençliğinde, izlediği kovboy filmlerinden çok etkileniyor ve Amerika’da yaşamak istediğine karar veriyor. Hayalini gerçekleştirmek için önce İran deniz kuvvetlerine katılıyor. Tam 7 sene boyunca Pakistan, Hindistan, Arabistan gibi bir çok ülkeyi gezdikten sonra sonunda bir gün görev aldığı geminin yolu Amerika’ya düşüyor. Alvarez, bir gece sessizce gemiden atlıyor ve saatlerce yüzdükten sonra Virginia’ya varıyor. Nereye gideceğini bilmez bir halde tren istasyonuna gidiyor ve kendini Florida’da buluyor.

Bir kaç gün sokakta yattıktan sonra bir kafede çalışmaya başlıyor, ancak illegal olduğu için FBI peşine düşüyor ve o da bir otobüse atlayıp bu sefer New York'a kaçıyor.

Alverez, New York’a geldiğinde cebinde sadece 7 doları var. İlk iş o parayla bir mont alıyor ve başlıyor yine evsizlerle yaşamaya. Derken tekrar bir kafede iş buluyor, sıkı çalıştığı için kısa sürede garson oluyor ve para kazanmaya başlıyor.

Alvarez, 1974’ten beri New York’ta kendi şekerci dükkanını işletiyor. Ayakta kalmak için New York mafyasından borç aldığı da olmuş, haftalarca aç yattığı da…

Dükkan, 24 saat açık. 84 yaşında olmasına rağmen, bu 24 saatin 16 saati bizzat kendisi çalışıyor. Uykusu geldiğinde ise dükkanın yerine yatıp, uyuyor.

Bir zamanlar ancak sokak kadınları ve mafyanın aşık attığı, ancak bugün New York’un en gözde semtlerinden biri olan Lower East Side’da değişmeyen ender yerlerden birini, tam 43 senedir işletiyor.

Ve mutlu Alvarez! Her gün dükkanına gelen yüzlerce insanla sohbet ediyor, işini yaparken gözlerinin içi gülüyor. Emekli olmayı asla düşünmüyor!

Mutluluğunun sırrını soranlara da Ömer Hayyam'ın sözlerini söylüyor;

Gül de şarap ta bilene güzel gelir;

Sarhoş olmayan için sarhoşluk nedir?

Cebi boş gönlü dolu olmayan kişi

Her şeyden geçmenin tadını ne bilir?

Siz ne dersiniz? İşin sırrı gerçekten her şeyden geçmek olabilir mi?

Alvarez’in şekerci dükkanındaki en çok satan tatlılardan biri Kızarmış Oreo’ymuş. Ben de tarifini sizlerle paylaşarak yazımı noktalıyorum. Yarın yine beklerim!

KIZARMIŞ OREO TARİFİ

Malzemeler:

10 adet Oreo

1 adet Yumurta

1/2 bardak Un

1/4 bardak Süt

1 yemek kaşığı Esmer Şeker

Adımlar:

1- Süt ve yumurtayı çırpın. Un ve şekeri de ekleyerek tekrar çırpın.

2- Oreo’ları kızartma hamuruna batırıp, kızgın yağda kızartın.

3- Dondurma ile servis edin. Afiyet olsun!