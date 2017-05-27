Ramazan Menüleri

Ramazan ayı boyunca her hafta sonu sizlerle youtube kanalımda da paylaştığım pratik, lezzetli, masanıza yakışacağını düşündüğüm tariflerimi paylaşacağım.

İlk menüm hem besleyici, hem de çok lezzetli! Sizler de tarif isteklerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın!

Yarın görüşmek üzere.

YAYLA ÇORBASI

Malzemeler:

500 gram Süzme Yoğurt

100 gram Yoğurt

3 Yumurta Sarısı

1/4 kahve fincanı pirinç

1,5 kahve fincanı un

3 yemek kaşığı Tereyağı

2 yemek kaşığı Nane

2 litre Et Suyu

Adımlar:

1- Sıcak et suyuna pirinci atın ve yumuşayana kadar pişirin.

2- Un, yumurtaların sarısı, süzme yoğurt ve yoğurdu bir kasede birleştirerek çırpın.

3- Çorbadan bir kepçe alın ve terbiyenin içine karıştırarak ekleyin. 3-4 kepçe sonra, bu sefer terbiyeden bir kepçe alın ve karıştırarak yavaş yavaş bütün terbiyeyi çorbaya ekleyin.

4- Bütün terbiyeyi ekledikten sonra, çorbayı kaynatın, tuz ve karabiberi ekleyin ve 10 dakika orta ateşte pişirin.

5- Tereyağını bir sos tavasında eritin, içine nane ekleyin.

6- Çorbayı naneli sosla birlikte servis edin. Afiyet olsun!

FİRİK PİLAVI

Malzemeler:

1,5 su bardağı Firik Bulguru

4,5 su bardağı Tavuk Suyu (Et Suyu / Su)

2 yemek kaşığı Tereyağı

1 yemek kaşığı Domates Salçası

1 yemek kaşığı Biber Salçası

1 adet Soğan

5 diş Sarımsak

1 adet Domates

3 adet Dolmalık Biber

Sıvıyağ

Tuz, Karabiber, Şeker

Adımlar:

1- Sırasıyla soğanı, sarımsağı, salçaları, biberleri ve domatesleri kavurun. En son firik bulgurunu da ekleyip kavurun.

2- Sıcak tavuk suyunu ekleyin. Tuz karabiber ekleyin. Su kaynayınca, üzerini kapatıp kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

3- 10 dakika dinlendirin. Afiyet olsun!

KUZU KAPAMA

Malzemeler:

1 kg Kemikli Kuzu Kol

6-7 yaprak Yeşillik

6-7 yaprak Pazı

2 demet Taze Soğan

2 demet Dereotu

1 adet Havuç

1 tatlı kaşığı Şeker

1 çay bardağı Zeytinyağı

2 yemek kaşığı Un

Tuz, Karabiber

Adımlar:

1- Eti, un, zeytinyağı, tuz ve karabiber ile ovun. Kızgın tavada önlü – arkalı mühürleyin.

2- Yeşilliklerin yarısını tencerenin tabanına dizin, şeker ve tuzla tatlandırdığınız, pazı, dereotu ve taze soğanların da yarısını yeşilliklerin üzerine koyun. Havuçların tamamını üzerine koyun.

3- Sebzelerin üzerine etleri dizin. Kalan, pazı, taze soğan ve dereotuyla kapatın. Kalan yeşillikleri üzerine serin.

4- Tencereye 1,5 su bardağı suyu ekleyin ve su kaynadıktan sonra kısık ateşte, kapağı kapalı bir şekilde 1,5 saat pişirin. Afiyet olsun!

GÜLLAÇ

Malzemeler:

3,5 su bardağı Şeker

1/2 su bardağı Gül Suyu

250 gram File Badem

100 gram File Antep Fıstığı

2,5 litre Süt

1 paket Güllaç

Cranberry

Adımlar:

1- Sütü kaynama noktasına getirin, altını kapatın. Şeker ve gülsuyu ekleyin, karıştırarak sütün ılınmasını bekleyin.

2- Tepsiye her bir yufkanın üzerine 2 kepçe şekerli süt dökerek, güllaçlarınızın yarısını sıralayın. Üzerine file bademi serpin. Yine 2’şer kepçe süt dökeren kalan güllaçlarınızı da yayın. Kalan sütü bütün tepsinin üzerinden dökün. Yufkalar bütün sütü çekene kadar bekleyin.

3- Güllacınızı antep fıstığı ve cranberry ile süsleyin. Afiyet olsun!