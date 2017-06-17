 Pratik Sahur Tarifleri

Geçen hafta sizlere sahur tarifleri için söz vermiştim. Sahurda uzun süre tok tutacak, besleyici, ancak aynı zamanda da hafif gıdalar tüketmek çok önemli. Ben de bügün sizlerle sahur sofralarınız için mutlaka bilmeniz gereken üç farklı tarifimi paylaşacağım.

Yarın yine beklerim!

Yumurtalı, Yulaflı Muffin

4 adet Yumurta

4 yemek kaşığı Yulaf Unu

2 yemek kaşığı Süt

3 dal Taze Soğan

1/4 demet Maydanpz

3 yemek kaşığı Lor Peyniri

1 çay kaşığı Kabartma Tozu

Tuz, Karabiber

Adımlar:

1- Bütün malzemeleri çırpma teliyle çırpın.

2- Hazırladığınız harcı yağladığınız muffin tepsisine alın.

3- Yumurtadan Yulaflı Muffin’leri 180 derecede önceden ısıttığınız fırında 18-20 dakika pişirin. Afiyet olsun!

Avokado Ezmeli Ekmek

Malzemeler:

2 adet Avokado (yumuşak)

5 yaprak Fesleğen

4-5 adet Zeytin

1 tatlı kaşığı Tahin

1 çay kaşığı Limon Suyu

Kekik

Pul Biber

1 adet Bazlama

Tuz, Karabiber

Zeytinyağı

Adımlar:

1- Avokadoların içini çıkartın.Limon suyu ilave edin ve bir çatal yardımıyla ezin.

2- Tahin, baharatlar ve zeytinleri ekleyin; herşeyi karıştırın.

3- Hazırladığınız ezmeyi, ısıttığınız bazlamaların üzerine sürün. Zeytinyağı gezdirerek, fesleğen ile servis edin. Afiyet olsun!

Avokado sahur için farklı bir seçim gibi gözükebilir ancak içinde bulunan vitamin, minerallar ve yüksek enerji değeri göz önünde bulundurulduğunda aslında oldukça ideal bir besin!

Patatesli Yumurta:

Malzemeler:

3 adet Patates

3 adet Yumurta

3 adet Mantar

1/4 bardak Süt

Adımlar:

1- Küp küp doğradığınız patatesleri az yağda yumuşayana kadar soteleyin.

2- Yumuşayan patatese mantarı ekleyin ve 5 dakika daha kavurun.

3- Sütle çırptığınız yumurtaları da tavaya ekleyin ve pişene kadar kavurun.

4- Bol karabiber ile servis edin, afiyet olsun!