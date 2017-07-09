"Yaz bir türlü gelemedi", "havalar güzelleşemedi" derken, yaz bir geldi, pir geldi! Ortalık kavruluyor! En sevdiğim şey yemek yapmak olmasına rağmen, itiraf edeyim ben bile bu sıcaklarda mutfakta fazla vakit geçiremiyorum.
Pişmeyen tarifler
Aynı dertten muzdarip olduğunuzu varsayarak, bu sıcaklarda ocak ya da fırın başında fazla beklemeden hazırlayabileceğiniz pişmeyen tariflerimi sizlerle paylaşıyorum.
Şimdiden afiyet olsun!
FÜME SOMONLU SANDVİÇ
Malzemeler:
2 dilim Ekmek
1 yemek kaşığı Tereyağı
1 çay kaşığı Dereotu
1 çay kaşığı Limon Suyu
100 gram Füme Somon
1/4 Salatalık
Adımlar:
1- Oda sıcaklığında tereyağı, dereotu ve limon suyunu karıştırın. Ekmeklerin üzerine sürün.
2- Füme somon ve ince doğranmış salatalığı ekmeklerin üzerine yerleştirin. Sandviç olarak servis edin.
TON BALIKLI AVOKADO SALATASI
Malzemeler:
125 gram Ton Balığı
2 adet Avokado
1/2 çay kaşığı Kimyon
1/2 çay kaşığı Hardal
1/2 çay kaşığı Tahin
1 adet Yumurta
1/2 Limonun suyu
Adımlar:
1- Avokadonun içini alın ve çatalla ezin.
2- Hardal, kimyon, tahin, limon suyunu ekleyip karıştırın.
3- Küp küp kestiğiniz haşlanmış yumurta ve ton balığını da ekleyip herşeyi karıştırın.
4- Hazırladığınız salatayı, avokado kabukları içinde servis edin. Afiyet olsun!
PİŞMEYEN KURABİYE
Malzemeler:
1/2 bardak (100gram) Hindistan Cevizi Şekeri
2 yemek kaşığı Süt
3 yemek kaşığı Hindistan Cevizi Yağo
2 yemek kaşığı Kakao
1/4 bardak Hindistan Cevizi
1 bardak Yulaf
1/3 bardak Fıstık Ezmesi
Vanilya Özütü
Adımlar:
1- Hindistan cevizi şekeri, süt, kakao ve hindistan cevizi yağını bir sos tavasına alın ve kısık ateşte karıştırarak pişirin.
2- Sosu 1 dakika kaynattıktan sonra ateşten alın ve içine fıstık ezmesi, yulaf, hindistan cevizi ve vanilya ekleyerek karıştırın.
3- Yağlı kağıt üzerine, hazırladığınız karışımdan birer yemek kaşığı bırakın. Buzdolabında 15 dakika dinlendirdikten sonra kurabiyeleriniz hazır. Afiyet olsun!