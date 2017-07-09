MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>İdil YAZAR>Pişmeyen tarifler
"İdil Yazar" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "İdil Yazar" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
İdil Yazar

İdil Yazar

Pişmeyen tarifler

9 Temmuz 2017

"Yaz bir türlü gelemedi", "havalar güzelleşemedi" derken, yaz bir geldi, pir geldi! Ortalık kavruluyor! En sevdiğim şey yemek yapmak olmasına rağmen, itiraf edeyim ben bile bu sıcaklarda mutfakta fazla vakit geçiremiyorum.

Aynı dertten muzdarip olduğunuzu varsayarak, bu sıcaklarda ocak ya da fırın başında fazla beklemeden hazırlayabileceğiniz pişmeyen tariflerimi sizlerle paylaşıyorum. 

Şimdiden afiyet olsun!

FÜME SOMONLU SANDVİÇ

Pişmeyen tarifler

Malzemeler:

2 dilim Ekmek

1 yemek kaşığı Tereyağı

1 çay kaşığı Dereotu

1 çay kaşığı Limon Suyu

100 gram Füme Somon

1/4 Salatalık

Adımlar:

1- Oda sıcaklığında tereyağı, dereotu ve limon suyunu karıştırın. Ekmeklerin üzerine sürün.

2- Füme somon ve ince doğranmış salatalığı ekmeklerin üzerine yerleştirin. Sandviç olarak servis edin. 

 

TON BALIKLI AVOKADO SALATASI

Malzemeler:

125 gram Ton Balığı

2 adet Avokado

1/2 çay kaşığı Kimyon

1/2 çay kaşığı Hardal

1/2 çay kaşığı Tahin

1 adet Yumurta

1/2 Limonun suyu

Adımlar:

1- Avokadonun içini alın ve çatalla ezin.

2- Hardal, kimyon, tahin, limon suyunu ekleyip karıştırın.

3- Küp küp kestiğiniz haşlanmış yumurta ve ton balığını da ekleyip herşeyi karıştırın.

4- Hazırladığınız salatayı, avokado kabukları içinde servis edin. Afiyet olsun!

 

PİŞMEYEN KURABİYE

Malzemeler:

1/2 bardak (100gram) Hindistan Cevizi Şekeri

2 yemek kaşığı Süt

3 yemek kaşığı Hindistan Cevizi Yağo

2 yemek kaşığı Kakao

1/4 bardak Hindistan Cevizi

1 bardak Yulaf

1/3 bardak Fıstık Ezmesi

Vanilya Özütü

Adımlar:

1- Hindistan cevizi şekeri, süt, kakao ve hindistan cevizi yağını bir sos tavasına alın ve kısık ateşte karıştırarak pişirin.

2- Sosu 1 dakika kaynattıktan sonra ateşten alın ve içine fıstık ezmesi, yulaf, hindistan cevizi ve vanilya ekleyerek karıştırın.

3- Yağlı kağıt üzerine, hazırladığınız karışımdan birer yemek kaşığı bırakın. Buzdolabında 15 dakika dinlendirdikten sonra kurabiyeleriniz hazır. Afiyet olsun!

 

X
﻿
İdil YAZAR İdil YAZARTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri